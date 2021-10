ROK od odsúdenia Mariana Kotlebu: Najvyšší súd stále nevytýčil pojednávanie! Šéf ĽSNS je zatiaľ na slobode

archívne video

Predseda Ľudovej strany Naše Slovensko bol Špecializovaným trestným súdom odsúdený na viac ako štyri roky väzenia. Marian Kotleba sa voči rozhodnutiu Ruženy Sabovej odvolal, no Najvyšší súd doteraz nevytýčil konanie. Podľa stanoviska šéfa Najvyššie súdu Jána Šikutu, ktoré prednedávnom poskytol médiám, je doterajší priebeh v tejto trestnej veci za časovo primeraný a z tohto hľadiska nijako sa nevymykajúci z ostatných odvolacích konaní.

Ďalším dôvodom je aj neúplnosť dvoch z piatich trestných senátov. Taký je aj senát 4T, ktorý koná vo veci Mariana Kotlebu. "Mrzí ho, že jeho permanentná snaha o personálne zastabilizovanie trestnoprávneho kolégia sa na Súdnej rade nestretáva s rovnakým porozumením ako riešenie personálnych otázok Najvyššieho správneho súdu či Špecializovaného trestného súdu," povedala vtedy hovorkyňa Najvyššieho súdu Alexandra Važanová.

Záverečná reč trvala 8 hodín

Marian Kotleba mal záverečnú reč, ktorá trvala osem hodín. Odmietol obvinenia a aj záverečnú reč prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Tomáša Honza. Všetky obvinenia pokladá za absurdné a proces za vykonštruovaný. Súd údajne porušil viackrát jeho práva na obhajobu. Podľa Kotlebu bol prokurátor ÚŠP počas celého procesu v dôkaznej núdzi.

"Prokurátor, keď podával obžalobu, mal byť presvedčený o tom, že má dostatok dôkazov a nie že počas celého procesu sa dopĺňali nové a nové dôkazy," vyslovil názor Kotleba. "Nepreukázalo sa, že by som trestný čin spáchal. Som z procesu rozčarovaný a sklamaný, očakával som, že štát bude dodržiavať zákonnosť procesu," povedal.

Zdroj: TASR

Podujatie, na ktorom v roku 2017 rozdal šeky do troch rodín, označil za národné a kultúrne. Predseda ĽSNS počas svojej dlhej reči spochybňoval aj výpovede troch znalcov, ktorí svedčili v rámci pojednávaní od marca tohto roku. "Nie som si vedomý, že by som sa dopustil trestného činu," zdôraznil. Napriek trom napomenutiam, respektíve prerušeniam samosudkyne Ruženy Sabovej, aj jednej udelenej pokute, sa venoval legislatívnym návrhom ĽSNS, teda veciam, ktoré podľa slov sudkyne nesúviseli s procesom a s predmetnou žalobou. Sabová ho upozornila, že prednáša nesúvisiace veci, čo môže napĺňať znaky pohŕdania súdom.

Štyri roky a štyri mesiace

Predsedu ĽSNS Mariana Kotlebu samosudkyňa Špecializovaného trestného súdu uznala za vinného zo zločinu podpory a propagácie skupín smerujúcich k potláčaniu základných práv a slobôd. Sudkyňa Ružena Sabová ho v kauze kontroverzných šekov pre chudobných odsúdila na štyri roky a štyri mesiace odňatia slobody. Tie by si mal odpykať v ústave s minimálnym stupňom stráženia.

Sudkyňa tak vyhovela záverečnému návrhu prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Tomáša Honza. Ten navrhol vo svojej záverečnej reči koncom septembra Kotlebovi trest odňatia slobody v dolnej polovici trestnej sadzby a so zaradením do ústavu s minimálnym stupňom stráženia. Sadzba v Trestnom zákone za spomínaný paragraf je od štyroch do ôsmich rokov odňatia slobody.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Kotlebu pôvodne obžalovali z prečinu prejavovania sympatií k hnutiam smerujúcim k potláčaniu základných práv a slobôd. Trestného činu sa mal podľa obžaloby dopustiť, keď odovzdal v sídle Obchodnej akadémie v Banskej Bystrici v marci 2017 trom rodinám finančný dar prostredníctvom symbolických šekov vystavených na sumu 1488 eur.

Tie považujú obžaloba aj viacerí znalci, ktorí na súde vypovedali, za neonacistickú šifru. Sudkyňa avizovala, že skutok môže posudzovať aj ako založenie, podporu a propagáciu hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd, čo znamená prísnejší trest.