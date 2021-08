Hlášky z očkovacej LOTÉRIE: Pobavia i pobúria! Mám taký lag, vlož tam ruku až po očkovanie...

Prvý diel očkovacej lotérie, v ktorom sa žrebovala päťkrát a v hre bola najvyššia možná výhra 100-tisíc, nevyšiel tvorcom podľa ich predstáv. Vyhrala totiž iba pani Lýdia a ostatné žrebovania sprevádzali kuriózne situácie. Hitom internetu sa stala jednoznačne pani Zuzana. Pozrite si ďalšie hlášky, ktoré v mnohých prípadoch skôr pobúrili, než pobavili.

"Ty znieš, že si pritom kávu miešaš."

Novým terčom internetových vtipov, ale aj kritiky sa stala posledná potenciálna výherkyňa Zuzana z Prešova. Tá dvihla telefón v stanovenom čase, v televízore však bolo počuť ozvenu. "Áno, sledujem. Hrám o 400-tisíc," povedala. "Ty znieš, že si pritom kávu miešaš," povedal Forgáč.

"Mám trošku taký lag."

Zuzana čakala celá vytešená, prenos sledovala cez internet, no s oneskorením. "Pozerám cez internet. Mám trošku taký lag. Neskoro sa mi zobrazuje, lebo nemám televízor, iba internet," upozornila moderátorov. Hneď potom niekoľkokrát opakovala heslo, ktoré prvýkrát povedala na hrane 20 sekúnd. "Zuzka ja ti poviem len jednu vec, ci jeho. Práve si prišla o 400-tisíc, čo ti poviem," povedala Wisterová. Bohužiaľ, zbytočne, peniaze nevyhrala. Ozvenu bolo pritom jasne počuť.

"Čože?"

Najlepšia zaočkovanosť je na severovýchode Slovensko. "Čo? Čože?" zareagovala moderátorka. Najzaočkovanejšou obcou je totiž obec Legnava v okrese Stará Ľubovňa. "To je famózne, nejak mi to nevychádza, ale je to famózne," čo tým myslela, ostáva záhadou.

"Môžeš tam ruku vložiť až po očkovanie."

"Si nečakal takéto tornádo?" opýtala sa Petra Biča Wisterová pri žrebovaní prvého výhercu. "Môžeš tam vložiť ruku až po očkovanie," snažil sa zavtipkovať Forgáč. Prvých 100-tisíc eur získala Lýdia z Novej Sitnice v okrese Humenné. Bola zároveň jedinou, ktorá vyhrala.

"No moment, aká je ďalšia činnosť?"

Zlatá medailistka z Tokia Zuzana Rehák-Štefečeková vyžrebovala ďalšieho potenciálneho výhercu. Bol ním Matej z Ružindola. Ten telefón dvihol doslova v poslednej sekunde, čo sprevádzal, miesto pozdravu a predstavenia, obrovský výkrik moderátorov, ktorí museli overiť, či to bolo v poriadku. Matej sa však po výzve moderátorov neozval a zložil. "No moment, aká je ďalšia činnosť?"

Ani samotní moderátori nevedeli, ako vyriešiť situáciu. Krikom ho zrejme vystrašili natoľko, že zložil, aj keď stihol zdvihnúť v časovom limite. Notársky tím nakoniec rozhodli, že Matej o peniaze prišiel.

"To je uragán čo?"

Vtipy padali aj pri ďalšom hosťovi - Petrovi Marcinovi. "Vídavate ho neskoro večer," snažila sa vtipne odkázať na jeho večernú šou Wisterová. Papieriky v kolečku sa rozfúkali a nasledovala ďalšia akože vtipná hláška. "To je uragán čo?" povedala Wisterová, čím opäť odkázala na staršiu vtipnú šou, ktorú Marcin robil spolu s Andym Krausom.

Marcin bol prekvapený, ako ľahko to celé prebieha a kto si odnesie 100-tisíc eur. V tomto prípade 200-tisíc, keďže Matej z Ružindola zložil. "To len tak?" pýtal sa a niekoľkokrát sa pýtal, či naozaj ide o 200-tisíc, pričom ho moderátori uisťovali, že áno. "Tomuto keď sa nedovoláme, tak ďalší dostane 300?" pýtal sa ďalej. "Prosím vás, doneste pánovi Marcinovi studený obklad," vtipkoval Frogáč.

"Netuším, nie som pri televízore"

Marcin vyžreboval Jakuba z Rakovnice, ten tiež nezdvihol. Žrebovanie pokračovalo a ďalším potenciálnym výhercom sa stal Lukáš z Košíc. Ten síce dvihol, no nevedel heslo. "Netuším, nie som pri televízore," povedal nádejný výherca. Moderátori mu dokonca navrhli, aby tipoval náhodné slová. Skúsil, no nevyšlo.

Nasledovalo nie veľmi nevhodné konštatovanie moderátorov. "Toto je šialený príbeh," povedali obaja. "Boli by sme radšej, ak by sme sa neboli dovolali," povedal Forgáč. "Je nám do plaču, vy ste práve prišli o 300-tisíc," povedala WIsterová a nasledovalo dlhšie ticho, kedy čakali nejakú reakciu. "Máte aspoň tisíc eur. Viem, že je to slabá náplasť, ale my sme robili, čo sa dá," dodali.