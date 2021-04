Smer-SD vyzbieral 300-tisíc podpisov na vyhlásenie referenda za predčasné voľby

Zdroj: Topky - Maarty

BRATISLAVA - Smer-SD vyzbieral 300.000 podpisov na vyhlásenie referenda za predčasné voľby. Informoval o tom predseda strany Robert Fico na piatkovej tlačovej konferencii. Záverečné číslo v rámci celej referendovej iniciatívy, do ktorej sa zapojili aj iné subjekty, by podľa neho mohlo byť známe v pondelok (26. 4.). Predpokladá, že toto číslo bude okolo 500.000. Deklaroval, že Smer-SD urobí všetko pre to, aby bolo referendum úspešné.