Tvrdý odkaz štylistky Hegerovi, Matovičovi, Kollárovi aj Doležalovi: Nie ste bohovia z Olympu, páni!

BRATISLAVA - Tak toto sa im nebude páčiť. Známa štylistka Andrea Ziegler si posvietila na čelných predstaviteľov politickej moci. A záver? Pohoreli na plnej čiare! To, že vkus a zmysel pre etiketu chýbal expremiérovi Igorovi Matovičovi, nie je žiadnou novinkou. Odborníčku však sklamal aj jeho nástupca Eduard Heger. Poriadne však naložila aj predsedovi parlamentu Borisovi Kollárovi a jeho ministrovi dopravy Andrejovi Doležalovi.

Ostrá kritika hneď úvodom

Profesionálna štylistka Andrea Ziegler nenechala na novom premiérovi a jeho predchodcovi ani nitku suchú. Eduard Heger sa postavil pred novinárov na svojej prvej oficiálnej tlačovej konferencii po rokovaní vlády. Spôsob, akým sa on, ale aj ďalší páni ustrojili, odborníčku poriadne rozčertil.

"Keď sa pozriem na našich politikov tak žasnem a mám pocit, že si myslia, že su bohmi z Olympu a môžu si robiť čo chcú. Neviem, či okolo seba nemajú komunikačné oddelenie, ktoré im radí ako sa prezentovať, nielen oblečením, ale aj neverbálnou komunikáciou a postojmi tela," začala z ostra s tým, že to, ako sa politici objavili na tlačovej konferencii, je neprijateľné.

"Je to urážka predovšetkým ich voličov," okomentovala Ziegler s tým, že politikom by prospelo brať si príklad zo zahraničia. V tejto súvislosti napríklad vyzdvihla francúzskeho prezidenta, ktorý si uvedomuje, že forma a zovňajšok je rovnako dôležitá, ako obsah. "Politici nie sú vo vlastnej firme, ale reprezentujú nás občanov. Tomu by mali prispôsobiť aj to, akým spôsobom sa prezentujú," zdôraznila Ziegler.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Väčší oblek pre Hegera

Veľkým sklamaním bola pre štylistku celková vizáž premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO). "Má oblek, ktorý mu je evidentne o číslo menší. Stojí so zvesenými ramenami, vypučeným bruchom a oblek sa mu na bruchu naťahuje," poznamenala s tým, že aj vykrčený oblek je veľkým zlyhaním. "Oblek je pracovnou uniformou politika a preto by mal siahnuť po kvalitnej látke. Neznamená to, že oblek musí byť drahý, ale rozhodujúca je kvalita," poznamenala štylistka a dodala, že ju nepresvedčil ani premiérov účes. "Ten strih je hrozný," rozhorčila sa Ziegler.

Zdroj: Maarty

Šašo Matovič

Ešte viac však odborníčku na obliekanie rozhneval odev expremiéra a nového ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO). "Myslím si, že Igor Matovič uveril vo vlastnú božskosť," povedala na margo spratých riflí, ktoré si na tlačovú konferenciu obliekol. "Obliecť si rifle je nevhodné v každom smere, ale ak by si vzal nejaké neutrálne tmavomodré, tak by to bolo určite lepšie, ako toto," skritizovala štylistka expremiéra, ktorý svojim "štýlom" zapôsobil už niekoľkokrát.

Legendárnymi sa stali jeho tenisky na oficiálnom stretnutí so zahraničnou návštevou. "Neviem, či je to v prípade premiéra túžbou byť v centre pozornosti za každú cenu, ale ak chcel dopadnúť ako šašo, tak mu to vyšlo," pokračovala Ziegler a zdôraznila, že tak, ako premiér nevie komunikovať, sa nevie ani obliecť. "Nepôsobí vo firme, kde sa vypracoval sám, ale je voleným zástupcom občanov. Takto sa obliecť je prejavom neskutočnej arogancie," uzavrela štylistka.

Zdroj: Maarty

Odhalený Kollár

Svojim zjavom odborníčku neuspokojil ani líder hnutia Sme rodina a predseda parlamentu Boris Kollár. "Nielen, že gombík na saku by mal mať zapnutý, ale má príliš krátku kravatu," poznamenala štylistka s tým, že kravata by mala vždy siahať po opasok. Nepotešili ju ani nohavice. "Zdajú sa mi byť príliš dlhé, pretože sa pri topánkach zvláštne riasia, zároveň z nich predsedovi parlamentu prevísa brucho. Ak pribral a oblek nezapne, mal si vziať väčší oblek, alebo si dať trojdňovú očistnú kúru, aby to sako zapol," skonštatovala Andrea Ziegler.

Zdroj: Maarty

Doležalovi oblek nesadol

Slová kritiky sa ušli aj ministrovi dopravy Andrejovi Doležalovi (Sme rodina). "Opáť vidíme oblek, ktorý nesedí a jednoznačne to nie je správna veľkosť," povzdychla si štylistka, ktorá opäť upozornila aj na zlú dĺžku nohavíc. "Nielen, že ministrovi dopravy nesedí strih tohto obleku, ale opäť vidíme nielen zlú dĺžku, ale aj nevhodnú veľkosť nohavíc," poznamenala Ziegler s tým, že vykrčenosť opäť napovedá, že oblek nie je z najkvalitnejšieho materiálu. "Ak sa budú naši politici takto obliekať, je vlastne jedno, čo hovoria, pretože nepadnúce a nevhodné oblečenie odpútava pozornosť od toho, čo hovoria," uzavrela pre Topky.sk Andrea Ziegler.