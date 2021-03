Verejnoprávna televízia spojila smrť učiteľky (†38) s očkovaním: Tento záver sa doteraz nepotvrdil! Rázny krok výboru

Stredoškolská učiteľka Antónia (†38) absolvovala očkovanie proti novému koronavírusu vakcínou AstraZeneca, ktorá bola vyvinutá rovnomennou spoločnosťou a Oxfordskou univerzitou. Učiteľka o necelé dva týždne zomrela. Čo jej smrť zapríčinilo, je nateraz neznáme. Dovedna sa totiž nepreukázal priamy súvis smrti ženy s očkovacou látkou.

Zavádzajúcu reportáž verejnoprávnej televízie bude riešiť výbor pre kultúru a médiá

O Antóniinej smrti ako prvá informovala RTVS, ktorá vo svojej piatkovej (12. marca) reportáži s názvom "Úmrtie po očkovaní aj na Slovensku" spojila úmrtie učiteľky z Vranova nad Topľou s následkami očkovania vakcínou AstraZeneca.

Ministerstvo zdravotníctva vo svojej reakcii uviedlo, že nešťastné spracovanie informácií spôsobilo "veľké škody na reputácii očkovania proti covidu na Slovensku". „Reportáž bola spracovaná veľmi emotívne a navodzuje dojem, že úmrtie učiteľky súviselo s očkovaním vakcínou od spoločnosti AstraZeneca,“ skonštatoval na sociálnej sieti rezort zdravotníctva a súčasne zdôraznil, že doteraz známe fakty nenasvedčujú tomu, že by toto úmrtie malo súvisieť s očkovaním proti covidu-19.

Zavádzajúcou reportážou RTVS sa bude zaoberať Výbor NR SR pre kultúru médiá. „Dôveryhodnosť médií je veľmi krehká a v prípade uvedenia nesprávnych či zavádzajúcich informácií musia byť schopné čím skôr chybu opraviť. Či už ospravedlnením, alebo zverejnením korektnej informácie. Inak sa dostávajú na úroveň dezinformačných médií,“ upozornil predseda Výboru NR SR pre kultúru a médiá Kristián Čekovský.

Peter Dojčan z mediálneho tímu hnutia OĽANO v tomto súvise pripomenul, že témy sa v sobotu chytil poslanec Smeru a to priamo vo vysielaní RTVS. „V relácii Sobotné dialógy pracoval priamo s informáciami, ktoré verejnoprávna inštitúcia zverejnila a vážnym spôsobom spochybňoval očkovanie. Ani tu však moderátorka neuviedla, že by RTVS odvysielala nekorektnú reportáž. Do nedeľného večera zívali prázdnotou aj weby RTVS a opravu sme nezachytili ani vo večerných správach,“ podotkol Dojčan a dodal, že hnutie podáva podnet na Radu RTVS.

Úlohu verejnoprávneho médiá tak podľa Dojčana museli prevziať iné štátne inštitúcie a súkromné médiá, ktoré nesprávne informácie korigovali. „Považujem to za zlyhanie vedenia spravodajstva, voči ktorému by mali byť vyvodené dôsledky. Aj preto podávam podnet na Radu RTVS a zároveň sa tejto téme budeme venovať na najbližšom zasadnutí Výboru NR SR pre kultúru a médiá,“ uzavrel Čekovský s tým, že očkovanie vakcínou od spoločnosti AstraZeneca je podľa WHO naďalej bezpečné.

„Všetky doterajšie indície naznačujú, že v tomto prípade nebol súvis medzi očkovaním a úmrtím, ale definitívne závery poskytneme až po vyhodnotení záverov vykonanej pitvy,“ povedal Michal Palkovič, riaditeľ sekcie súdneho lekárstva a patologickej anatómie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Televízia požiadala o posúdenie reportáže

Reportáž o tragickej smrti 38-ročnej učiteľky po očkovaní vakcínou AstraZeneca bola v nadväznosti na podobné prípady z iných krajín. Skonštatovala to hovorkyňa RTVS Andrea Pivarčiová. „V reportáži sme odvysielali aj vyjadrenie hovorkyne ŠÚKL a virológa Borisa Klempu, pričom v úvode reportáže odznelo, že priama súvislosť úmrtia s očkovacou látkou nie je potvrdená. Cieľom reportáže nebolo v žiadnom prípade odrádzať verejnosť od očkovania vakcínou AstraZeneca, ktorá bola schválená Európskou liekovou agentúrou a je v súčasnosti považovaná za bezpečnú. Mrzí nás, ak spracovanie reportáže spôsobilo u niektorých divákov pochybnosti o bezpečnosti tejto vakcíny. RTVS citlivo vníma spoločenskú diskusiu a rôzne reakcie, ktoré predmetná reportáž vyvolala, a aj z tohto dôvodu vedenie RTVS požiadalo Etickú komisiu o posúdenie reportáže,“ objasnila hovorkyňa televízie s tým, že komisia zasadne už dnes.

Iba na Slovensku bola vakcína AstraZeneca podaná takmer 100-tisíc ľuďom bez vážnych vedľajších účinkov. Podľa vyjadrení Ministerstva zdravotníctva SR, ŠÚKL-u a Polície SR, televízia pochybila, keď dala smrť mladej ženy priamo do súvisu s očkovaním, pričom takáto skutočnosť doposiaľ potvrdená nebola. Okrem toho došlo aj k manipulácii so starším vyjadrením zosnulej učiteľky.