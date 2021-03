Koniec Igora Matoviča? Premiér prišiel so záhadným návrhom: Mal by zachrániť vládu

Padne hlava premiéra? Ani demisia ministra zdravotníctva Mareka Krajčího nepomohla zažehnať krízu v koalícii. Po tlačovej besede, na ktorej premiér Igor Matovič oznámil, že chce, aby Krajčí zo svojho postu odišiel až keď sa na Slovensku začne očkovať ruskou vakcínou Sputnik V, kríza akoby vypukla znova. Nekonala sa ani avizovaná tlačová konferencia všetkých štyroch strán.

Podľa informácií televízie Markíza mali vládni predstavitelia rokovať do neskorého piatkového večera. Sám premiér mal prísť s veľmi nezvyčajným návrhom. A síce, že by sa dočasne stiahol do úzadia a časť premiérskych povinností a kompetencií by prebral niekto iný. Televízia sa odvoláva na viaceré zdroje z koaličných strán.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Tie majú túto alternatívu zvažovať, len musia vymyslieť, ako sa to dá ústavnoprávne vyriešiť. V sobotu má stretnutie v úzkom kruhu strana Za ľudí, SaS má v nedeľu republikovú radu. Práve rozhodnutie Sulíkovej strany bude kľúčové. Záver by mal byť známy najneskôr v pondelok dopoludnia, keď chce Richard Sulík definitívne povedať, či strana v koalícii zostáva, alebo odchádza.