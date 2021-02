KORONAVÍRUS Matovič dostal analytikov do vývrtky: Včerajšia tlačovka bola plná omylov!

Tí si zobrali slová Matoviča z tlačovky k srdcu a jedno tvrdenie po druhom sa rozhodli vyvrátiť. "Dnes (včera, pozn. red.) bola asi 24. tlačová konferencia, kde ste ukazovali opäť čarovný graf, číslo 4. Grafu sa nejdeme venovať, aj keď sme na čísla a grafom rozumieme. Uvedieme, že to NIE JE tak ako ste prezentovali a len úchytkom obyvateľom Slovenska pripomenieme, že na Dušičky sme sa nedostali ani na cintorín, lebo sme žili po 6-tich sadách opatrení v celkom slušnom lockdowne a izolácii, ktorá samozrejme zabrala a znížila v novembri počet hospitalizovaných. Vystrašení sme boli z Českej cesty a bolo to "zlaté obdobie" racionálnych opatrení," začínajú ústretovo analytici k premiérovi.

Nie, neurobili sme to, čo v Británii, odkazujú predsedovi vlády

"Zmienili ste sa o Veľkej Británii a uviedli ste, že urobili všetko tak ako my a hlavne, že my sme urobili všetko tak ako oni," píšu analytici o včerajšej tlačovke, no hneď premiérovi ukazujú, že sa vraj mýli. "1) Nič sme neurobili tak ako v Británii, respektíve veľmi málo. 2) Niet divu, že máme úplne odlišné výsledky. 3) Niet divu, že má Veľká Británia úplne iné výsledky," spochybnili okamžite Matovičove tvrdenia analytici z Dáta bez pátosu.

"Británia spustila v minulom roku (2020) vakcinačnú kampaň a 10. januára mala zaočkovaných toľko ľudí, koľko máme my dnes (5%). Británia spustila očkovanie podľa vopred stanovenej stratégie a pred 2 týždňami mala zaočkovaných všetkých ľudí v DSS-kách (domovoch), čo my budeme mať možno na Veľkú Noc. Británia má dnes zaočkovaných 17 miliónov ľudí, čo je 26% celého obyvateľstva a asi 1/3 tých nad 18 rokov. My 17 miliónov nebudeme mať nikdy, čo je OK, ale 26% budeme mať asi na MDD a všetkých v DSS asi až v lete," skonštatujú analytici, pričom ešte oveľa viac tvrdení ukázali premiérovi na papieri a grafoch v statuse nižšie.

Johnsonove tímy, ktoré sa našim nemôžu rovnať

Analytici tiež Matoviča upozorňujú, že tamojší premiér Boris Johnson konzultuje aktuálne dianie vždy s odborníkmi a po ich boku vystupuje aj vo verejnoprávnej BBC 1. "Ich tímy a poradné tímy pána premiéra pracovali na testovacej stratégii (mal som tú možnosť mať po plošnom testovaní s jednou poradnou skupinou konzultačnej firmy hodinový call), očkovacej stratégii a na pláne Back to normal life = otváraní. Týchto stratégií a plánov (včítane taktiky) sa držia, reportujú výsledky oproti očakávaniam, vysvetľujú deviácie a tešia sa z úspechov. Pokojne, pravidelne, stručne, jednoducho + grafy," argumentujú ďalej analytici.

Dajte si poradiť pán Matovič

Na záver Matovičovi ešte adresovali výzvu. "Dáta, ich presná interpretácia, analýza a následne formulovanie hypotéz, ich dokazovanie a prijímanie opatrení a rozhodnutí je dôležité robiť v tíme. V dobre vybratom tíme odborníkov. Veríme, že to pôjde. Dajte si poradiť, je to silná stránka lídrov, že veľa počúvajú," uzavreli.

