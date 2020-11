Vláda rozhoduje o ďalších opatreniach: V hre je návrat detí do škôl či diskusia o celoplošnom testovaní

BRATISLAVA - Vláda dnes opäť rokuje od ôsmej hodiny rannej. Dnes by sa malo rozhodnúť aj o návrate detí do škôl či o možnom celoplošnom testovaní. Ministerstvo pôdohospodárstva chce pre pandémiu nového koronavírusu znížiť administratívnu záťaž podnikateľov. Vyplýva to z návrhu novely zákona, ktorý má v stredu prerokovať vláda a v parlamente má následne prejsť v skrátenom legislatívnom konaní.

Aktualizované 8:32

Vyjadrenie konzília odborníkov z oblasti epidemiológie a infektológie, ktoré neodporúča celoplošné testovanie, je potrebné zobrať do úvahy. Pred stredajším rokovaním vlády to uviedol minister zdravotníctva SR Marek Krajčí (OĽANO). "Dostal som toto stanovisko v noci, musíme to prebrať," povedal o stanovisku konzília.

Dohoda v SaS na generálnom prokurátorovi

Koaličná dohoda na mene najvhodnejšieho kandidáta na nového šéfa generálnej prokuratúry (GP) ešte nie je, klub SaS má však v tomto bode dohodnutý postup. Pred rokovaním vlády to potvrdil minister hospodárstva SR a predseda SaS Richard Sulík.

Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

"Som veľmi spokojný s postupom nášho klubu, jasne a precízne sme sa dohodli a pripravili podmienky pre rokovanie," uviedol Sulík naznačujúci, že pre SaS sú priechodné viaceré mená. "Nestačí sa dohodnúť na jednom kandidátovi, lebo sa to nemusí stretnúť s názorom ostatných strán," dodal.

Vyjadril sa i k otázke testovania. Zopakoval, že SaS trvá na svojom postoji. "Sme proti celoplošnému testovaniu, či už na vláde alebo na ústrednom krízovom štábe budeme proti, ale nebudeme celoplošné testovanie vetovať," oznámil.

Agrorezort chce znížiť záťaž pre podnikateľov

"V rezorte pôdohospodárstva a rozvoja vidieka sa v súvislosti so stavom spôsobeným ochorením COVID-19 ukázalo ako potrebné riešiť niektoré práva a povinnosti skladovateľov, vlastníkov a správcov poľnohospodárskych a lesných pozemkov, obhospodarovateľov lesov, vyhotovovateľov programov starostlivosti o lesy, orgánov štátnej správy lesného hospodárstva, orgánov dozoru, kontroly, ako aj samotného ministerstva, ktoré nebolo možné zabezpečiť v potrebnom rozsahu, respektíve v lehotách stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi," priblížilo ministerstvo.

Agrorezort predkladá na vládu aj návrh novely zákona o ekologickej poľnohospodárskej výrobe. Zákon bol schválený len v septembri, je však potrebné posunúť jeho účinnosť z roka 2021 na 2022. "Predloženie návrhu zákona si vyžiadala novela euronariadenia o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby," zdôvodnilo MPRV.

Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

Kabinet má prerokovať aj aktualizovanú Národnú rámcovú stratégiu podpory sociálneho začlenenia a boja proti chudobe z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR. Medzi opatreniami sú napríklad podpora integrácie dlhodobo nezamestnaných, podpora zvyšovania cieleného a individualizovaného poskytovania verejných služieb zamestnanosti a zvyšovania efektívnosti a účinnosti aktívnych opatrení na trhu práce.

Vláda by mala tiež zrušiť a až do legislatívneho plánu na budúci rok presunúť úlohy pre rezort kultúry, týkajúce sa predloženia viacerých noviel, vrátane zmeny autorského zákona. Ministerstvo v odôvodnení návrhu predĺženia lehôt argumentuje komplikáciami, ktoré pri príprave zákonov spôsobila pandémia COVID-19, rovnako tak oneskorením legislatívneho procesu na úrovni Európskej únie, a tým aj možnosti transpozície do slovenských právnych predpisov.