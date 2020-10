Vojaci počas pandémie ukázali dôležitosť pri domácom krízovom manažmente, tvrdí Naď

SR podľa ministra nasadila počas niektorých dní takmer 1500 vojakov, ktorí boli poverení rôznymi úlohami - pomáhali ako vojenskí lekári, takisto polícii na hraniciach, usilovali sa byť nápomocní v rómskych komunitách a asistovať hygienikom.

"Toto fungovalo veľmi dobre a pomohlo nám to, čo sa týka verejnej komunikácie a toho, aké významné sú ozbrojené zložky pri krízovom manažmente. Bolo to aj niečo nové pre našich ľudí, ktorí boli zvyknutí, že vojaci sú nasadení do Afganistanu či Iraku..., ale teraz skutočne videli, že sú zapojení do domáceho krízového manažmentu. Bolo to tiež veľmi dôležité aj pre komunikáciu s členmi vlády, s premiérom (Igorom Matovičom), ktorý osobne videl, akí dôležití sú vojaci, a to z rôznych dôvodov," povedal Naď.

Minister obrany je presvedčený, že "NATO malo šancu ľuďom - verejnosti aj špecialistom na obranu - ukázať, že Aliancia je významná aj ohľadom spolupráce spojencov v pandemických otázkach". "Boli sme schopní ľuďom ukázať, že neexistuje iná skutočná alternatíva - najmä pre malé krajiny ako Slovensko - než NATO," vyzdvihol.

Minister Naď spolu s ďalšími účastníkmi debaty - ministrom obrany a podpredsedom vlády Lotyšska Artisom Pabriksom a kanadským ministrom obrany Harjitom Sajjanom, ktorí sa pripojili virtuálne, sa venovali aj rôznym zahraničnopolitickým témam, pričom hovorili napríklad o Číne a Turecku.

Naď poznamenal, že je v súčasnosti možné sledovať "asertívne správanie" Číny v politickej aj ekonomickej oblasti. Spoluprácu s Tureckom v rámci NATO označil v mnohých otázkach za bezproblémovú, podotkol však, že v prípade porušenia spoločných hodnôt Aliancie je potrebné o tom vyslať jasný signál.

Minister tiež spomenul, že SR pripravuje novú bezpečnostnú a obrannú stratégiu, ktoré sa podľa jeho slov vo väčšej miere zamerajú okrem pandémie COVID-19 aj na kybernetickú bezpečnosť či šírenie dezinformácií.

Za prísnych hygienických opatrení sa v stredu v Bratislave začala dvojdňová konferencia Globsec Bratislava fórum 2020 s hlavným motívom "uzdravme svet spoločne". Tohtoročná konferencia sa koná v dôsledku súčasnej pandémie v hybridnom režime. Väčšina účastníkov sa na diskusiách zúčastňuje virtuálne.