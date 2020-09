Ambiciózne plány Matovičovej vlády: Prehľad ÔSMICH reforiem, realita alebo utópia?

BRATISLAVA - Po takmer siedmich mesiacoch pôsobenia novej vlády Igora Matoviča a po tom, ako Brusel rozdelil časť finančných prostriedkov na plán obnovy v dôsledku koronakrízy je čas pozrieť sa na to, čo by mala vláda v kontexte nových reforiem ponúknuť. V prehľade noviniek by sa mali angažovať viacerí ministri a aj niektoré ich už skôr predstavené plány. Niektoré sú skutočne ambiciózne.

Reforma fiškálna

V prípade dani a odvodov by malo prísť ku zmene. Premiér však podľa všetkého neočakáva, že na túto tzv. povinnú reformu Európska únia prispeje. To, čo sa má zmeniť, by sa malo prejaviť na zdaňovaní spotreby či dane z luxusu. V tomto prípade by mali obstáť lepšie podnikateľské aktivity a práca. Do tejto skupiny sa zaradí aj dôchodková reforma, s ktorou prišiel už skôr minister Milan Krajniak zo Sme rodina. Dôchodku by sa podľa nej mal dočkať každý, kto odpracuje 40 rokov.

Zelená politika

Ekologické aspekty sú rozhodne niečím, v čom ukazuje svoju angažovanosť Brusel. Všetky reformy by sa mali prejaviť tak, že mali byť aspoň ekologicky neutrálne. V tomto smere napríklad EÚ očakáva zmenu v oblasti hornej Nitry či výmeny kotlov. Matovič už skôr avizoval ambíciu dobudovať systém kanalizácií a čističiek odpadových vôd vo viacerých obciach na Slovensku.

Sociálna karta

Vláda má odvážne plány aj na trhu práce a sociálnej udržateľnosti. Podporovať chcú zamestnanosť, chcú vytvoriť symbiózu v prípade vylúčených komunít na trhu práce. Komisia v EÚ má navyše už dlhšie výhrady k regionálnym rozdielom na Slovensku. Východ by napríklad mal dobehnúť západ a Bratislavu vo viacerých aspektoch. Medzi nimi sa objavuje aj dopravná výstavba či vzdelanie.

Podpora školstva

V tejto téme sa rozhodne bude aktívne hýbať minister školstva z SaS Branislav Gröhling. Okrem toho, že chce vidieť viac škôlok na Slovensku, je podľa neho potrebné zlepšiť aj digitálne zručnosti žiakov v kontexte modernej výučby na školách. K tomu by mali byť dodávané aj nové pomôcky. Minister by rád zaplatil aj špeciálnych asistentov a plošne zvýšil v sektore školstva platy s tým, že dôraz by sa kládol aj na odmeny. Analytici z rezortu navyše chcú, aby sa deti z rómskych komunít vzdelávali skôr v klasických školách, ako v tých špeciálnych.

Vedci a podpora inovácií

Podporiť by sa mala aj veda a výskum. Reforma by mala zabezpečiť, že ekonomiku posunieme o niečo vyššie. EÚ by chcela, aby z verejnej podpory výskumu profitovali aj menšie firmy. Firmy v tomto prípade vláde dokazujú, že ich maximum, ktoré vedia urobiť, je tzv. superodpočet na investície.

Zdravie

Premiér Matovič už dlhšie avizoval, že v prípade zdravotníckej reformy by mal ambiciózny plán, ktorý by spočíval v postavení troch nových nemocníc. V prípade rezortu zdravotníctva sa ozýva aj minister Marek Krajčí z OĽaNO, ktorý by chcel posilniť už existujúce ambulancie ale aj spomínané nové nemocnice spravodlivo rozmiestniť do regiónov. Zlepšenia by sa tu mal dočkať aj stav dlhodobej starostlivosti.

Verejná reforma

Jedna z najvšeobecnejších reforiem sa bude týkať hneď niekoľkých oblastí. Zlepšiť by sa malo podnikateľské prostredie, kde je možné očakávať aj aktivitu strany SaS. Ubudla by byrokracia, zlepšiť by sa malo súdnictvo, kde sa zas môže nájsť strana Za ľudí na čele s ministerkou Máriou Kolíkovou a tiež by mala byť odstránená korupcia.

Digitálnosť

V ôsmej spomínanej reforme by sa mal zrovnoprávniť prístup k dobrému internetu vo všetkých regiónoch na Slovensku. Na oplátku by sa mal stať digitálnejším aj štát a aparát štátu by mal fungovať v digitálnej podobe. Tu však musí dôjsť aj k zlepšeniu digitálnych zručností viacerých generácií ľudí, čo z tejto reformy tiež robí jednu z tých ambicióznejších a rozšírených.