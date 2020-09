Matovič by mal podstúpiť test na COVID-19 pre účasť na svadbe, tvrdí Raši

Premiér Slovenskej republiky Igor Matovič

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

BRATISLAVA - Premiér Igor Matovič (OĽANO) by mal podstúpiť test na ochorenie COVID-19, keďže bol na svadbe so 150 ľuďmi bez rúška. Vyzval ho na to v pondelok poslanec parlamentu Richard Raši (nezaradený). Poukázal, že stretnutím s množstvom cudzích ľudí ohrozuje chod štátu, keďže sa následne stretáva s členmi krízového štábu, odborníkmi na pandémiu i ďalšími členmi vlády.