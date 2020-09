Diskusia o zmenách ústavy je potrebná, zhodli sa Vetrák a Baránik

BRATISLAVA - Je potrebné hovoriť o väčších zmenách a doplneniach Ústavy SR, z odbornej diskusie za účelom zhodnotenia jej novelizácie možno vyplynie potreba prijatia jej úplného znenia. Pri príležitosti Dňa ústavy to uviedol predseda Ústavnoprávneho výboru Národnej rady (NR) SR Milan Vetrák (OĽANO). Zmeny potrebuje ústava aj podľa Alojza Baránika (SaS). Skonštatoval, že má viacero nedostatkov a potreba ich odstránenia sa prejavuje denne. Koaličné strany považujú Deň ústavy za dôležitú tradíciu, ktorá pripomína prijatie základného zákona štátu.

"Potrebujeme otvoriť diskusiu o väčších zmenách a doplneniach Ústavy SR, ktoré prekračujú rámec aktuálneho návrhu novely základného dokumentu štátu v oblasti justície," uviedol Vetrák s tým, že súčasné znenie ústavy v plnej miere nezohľadňuje vývoj štátu, najmä jeho právny vývoj po vzniku SR. Tvrdí, že to dokazuje aj judikatúra Ústavného súdu SR, ktorý ústavu vykladá a zároveň aj poukazuje na medzery a nejasnosti v nej.

Podľa Vetráka je potrebné zamerať sa najmä na postavenie prezidenta SR, ustanovenia týkajúce sa samosprávy, aj v súvislosti s reformou verejnej správy a samosprávy, sfunkčnenie inštitútu referenda, jasnejšie rozlíšenie postavenia parlamentu ako ústavodarného a zákonodarného orgánu a mnohé ďalšie. Poznamenal, že podobné otázky napokon zrejme prinesie aj odborná diskusia za účelom zhodnotenia potreby novelizácie Ústavy SR. "Takýto proces môže viesť aj k záveru, že je potrebné prijať úplné znenie Ústavy SR," uviedol. Dodal, že hoci si vláda v programovom vyhlásení takúto ambíciu nestanovila, nevylučuje, že v priebehu volebného obdobia sa nezačne aspoň odborná diskusia na túto tému.

"Viaceré návrhy boli predstavené ministerkou (spravodlivosti Máriou-pozn. TASR) Kolíkovou a o týchto, ako aj niektorých ďalších, koalícia iste bude ešte rokovať. Dohoda koalície na ústavných zmenách je vážna a zložitá vec a preto nie je vhodné avizovať jednostranný pohľad jedného člena koalície na to, čo by v tejto oblasti malo mať prioritu," uviedol Baránik. Hnutie Sme rodina v súvislosti s prípadnými zmenami Ústavy SR poznamenalo, že o niektorých zákonoch sa diskutuje. "Ale je predčasné o tom teraz hovoriť," doplnilo. Deň ústavy označilo za tradíciu, ktorá by sa rušiť nemala.