Majerský: Každej novelizácii ústavy by mala predchádzať najmä odborná diskusia

BRATISLAVA - Ústava ako základný zákon štátu je stabilná a tvorí nosnú kostru ochrany práv a slobôd občanov, každej jej novelizácii by mala predchádzať politická a najmä odborná diskusia. Pri príležitosti Dňa Ústavy SR to zdôraznil nový predseda mimoparlamentného KDH Milan Majerský. Podobne to vidia aj ďalšie mimoparlamentné strany. Deň Ústavy SR považujú za dôležitý a jeho rušenie nevidia ako prioritu.

Majerský zdôraznil potrebu politickej i odbornej diskusie pred novelizáciami ústavy. "Je to dôležité najmä preto, aby občania SR mali dôveru, že ústava ako základný zákon štátu je stabilná a tvorí nosnú kostru ochrany ich práv a slobôd, ale aj celkového kultúrno-etického vymedzenia ducha zákona," uviedol. Poznamenal, že možno aj vďaka Dňu Ústavy SR si veľa ľudí uvedomí jej dôležitosť ako základu právneho štátu.

Strana SMK pripomenula, že už dávno hovorí o zmene preambuly Ústavy SR, aby sa formulácia "my národ slovenský", zmenila na " my občania Slovenskej republiky". Poňatie ústavy na občianskom a nie etnickom princípe považuje za vhodnejšie a ústretovejšie. Deň Ústavy SR označila za dôležitý národný sviatok. Jeho prípadné zrušenie by mohlo mať podľa strany nepriaznivý dosah. Prípadne by sa podľa nej mohlo porozmýšľať o spojení Dňa Ústavy SR a Dňa vzniku SR na jeden dátum. Ani to však nepovažuje za prioritu. Mimoparlamentná SNS zdôraznila, že ústava je komplexný dokument a nemal by sa meniť. Rušenie Dňa Ústavy SR strana podľa vlastných slov nikdy nedovolí.

Most-Híd podotkol, že z Ústavy SR by sa nemal robiť trhací kalendár. "Naším spoločným cieľom by malo byť, aby každý jeden občan mohol byť s ňou spokojný a byť na ňu hrdý," uviedol s tým, že konzistentne presadzuje zmenu preambuly. Nebráni sa ani rozsiahlejším zmenám, ktoré by ústavu pripravili na výzvy 21. storočia. Predseda strany László Sólymos dodal, že Deň Ústavy SR a Deň vzniku SR je pre mnohých Slovákov významným dňom v kalendári. "Namiesto zrušenia týchto sviatkov by sme v kalendári skôr uvítali aj pamätný deň národnostných menšín," uviedol.