KORONAVÍRUS v politických kruhoch: Poslanec ĽSNS dovolenkoval v Bulharsku, pozitívny test najprv popieral

Eduard Kočiš

Zdroj: TASR - Michal Svítok

BRATISLAVA – Poslanec Národnej rady SR za opozičnú ĽSNS Eduard Kočiš mal pozitívny test na nový koronavírus. Upozornil na to Denník N, potvrdil to poslanec NR SR a hovorca ĽSNS Ondrej Ďurica. Ochorenie má mať aj jeho manželka a syn. On sám ho mal spočiatku popierať.