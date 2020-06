Trnka spochybnil nahrávku s Marianom Kočnerom: Poprel, že by tam bol jeho hlas

Trnka podľa Tomagu uviedol, že taká nahrávka sa dá vytvoriť, a poprel, že by tam bol jeho hlas. V rámci rozhovoru sa ho redaktor pýtal na konkrétne pasáže nahrávky. "Pýtal som sa pána Trnku, či sa pamätá na také skutočnosti, že by s ďalšími dvoma osobami zosnovali plán na vydieranie Slavomíra Haščáka," priblížil svedok. Haščáka stretol Trnka podľa svojich slov len raz. Redaktor sa pýtal aj na časť nahrávky, kde sa hovorí o 25 miliónoch slovenských korún za prepustenie podnikateľa Jozef M. na slobodu. Trnka reagoval, že "to je 'blbosť' a nič také sa nestalo".

Po tom, ako sa redaktor pýtal, kto by mu chcel zverejnením uškodiť, Trnka spomínal viacero káuz, napríklad kauzu Transpetrolu. "Povedal, že nepriateľov má viacero," doplnil Tomaga. Rozhovor trval necelú hodinu, odvysielané boli približne tri minúty. Ako objasnil komisii Tomaga, redaktor si v reportáži vyberá, čo do nej dá. Trnka nežiadal autorizáciu, len sa ho spýtal, ako s tým naloží.

Obhajkyňa Trnku na začiatku namietala, aby bol Tomaga vypočutý. Odôvodnila to tým, že na predchádzajúcom verejnom zasadnutí boli uvádzané skutočnosti, za akých okolností bol poskytnutý rozhovor, pričom svedok môže byť informovaný o tom, k čomu má byť vypočutý. Predseda komisie námietku zamietol, keďže verejnosť bola z väčšej časti pojednávania vylúčená.