KORONAVÍRUS Odbory žiadajú v dôsledku šírenia vírusu zastavenie výroby vo veľkých fabrikách

"V tejto zhoršujúcej sa situácii vo svete a na Slovensku, očakávame od všetkých kompetentných, že urobia to správne rozhodnutie na ochranu života a zdravia všetkých zamestnancov a rozhodnú o okamžitom prerušení práce v závodoch. Nič nie je dôležitejšie ako zdravie zamestnancov a našich rodín," konštatuje podpredseda Moderných odborov AIOS Peter Mrázik.

Odborový zväz Moderné odbory AIOS, ktorý okrem iného združuje Volkswagen, Jaguar Land Rover, Amazon, Schaeffler, Eissman, Baumax, OBI, Syncreon, či Hanon, vníma podľa zverejnenej tlačovej správy veľmi veľké potencionálne riziko vo výrobných, logistických závodoch a všade tam, kde aktuálne ešte stále prichádza k stretávaniu sa veľkého počtu ľudí v uzavretých priestoroch, navyše s rizikom ich migrácie. Upozorňuje však, že odbory nevedia rozhodnúť o prerušení prác v miestach svojho pôsobenia.

"Aj keď by sme si to ako súčasť preventívnych opatrení veľmi želali, Zákonník práce nám to neumožňuje. Opakovane sme však o to žiadali zamestnávateľov už aj v predchádzajúcich dňoch," poukazuje Mrázik. Ako dodáva, hodnoty v závodoch totiž nevytvárajú roboty, ale zamestnanci, ktorých ochrana musí byť jednoznačne na prvom mieste.

V nedeľu večer informoval najväčší zamestnávateľ v krajine, spoločnosť Volkswagen Slovakia, že sa pripravuje na prerušenie výroby do odvolania. Rozhodnutie sa týka všetkých troch závodov automobilky na Slovensku, v Bratislave, Martine a Stupave. „Dúfali sme, že doposiaľ zavedené zásadné opatrenia všetkých európskych vlád povedú k zmierneniu následkov rozšíreného koronavírusu a že už v priebehu tohto víkendu príde vzhľadom na okolnosti k primeranému upokojeniu situácie. To sa, žiaľ, nestalo. Požiadať koncern o prerušenie výroby považujeme za aktuálnych okolností za najzodpovednejšie riešenie,“ uviedol predseda predstavenstva Volkswagen Slovakia Oliver Grünberg.

V pondelok má byť známe, ako budú jednotlivé závody, v prvom rade európske, postupovať, a to s prihliadnutím na individuálnu situáciu v konkrétnej krajine. Fabrika pritom upozornila, že v pondelok bude v prevádzke, nakoľko je to podľa nej nevyhnutné pre správne odstavenie technológií a ukončenie logistických procesov, a to aj s ohľadom na aktuálne objednávky zákazníkov nachádzajúce sa už vo výrobe. "Zdôrazňujeme, že príprava na zastavenie výroby je slobodným rozhodnutím spoločnosti a mrzí nás, že sa v týchto náročných časoch nájdu osoby a inštitúcie, ktoré túto situáciu využívajú vo svoj osobný, respektíve politický prospech," konštatuje automobilka.

O prerušení výroby vo Volkswagen Slovakia informoval po nedeľnom mimoriadnom rokovaní vlády aj premiér Peter Pellegrini. "Je to prvá veľká fabrika, najväčší zamestnávateľ v krajine," skonštatoval predseda vlády. Zároveň dodal, že v pondelok by mal mať minister hospodárstva Peter Žiga konferenčný hovor s predstaviteľmi slovenského priemyslu o aktuálnej situácii. Potvrdil taktiež, že rezorty financií a hospodárstva pracujú na opatreniach, ktoré by mohli zmierniť ekonomické dopady súčasného stavu.