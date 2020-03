KORONAVÍRUS Tvrdá rana pre priemysel: Volkswagen sa pripravuje na prerušenie výroby do odvolania

BRATISLAVA - Volkswagen Slovakia sa pripravuje na prerušenie výroby do odvolania. Rozhodnutie sa týka všetkých troch závodov automobilky na Slovensku, v Bratislave, Martine a Stupave. Ako ďalej informovala hovorkyňa spoločnosti Lucia Makayová, Volkswagen pristupoval k situácii v súvislosti so šírením koronavírusu od začiatku s plnou vážnosťou.

„Dúfali sme, že doposiaľ zavedené zásadné opatrenia všetkých európskych vlád povedú k zmierneniu následkov rozšíreného koronavírusu a že už v priebehu tohto víkendu príde vzhľadom na okolnosti k primeranému upokojeniu situácie. To sa, žiaľ, nestalo. Požiadať koncern o prerušenie výroby považujeme za aktuálnych okolností za najzodpovednejšie riešenie,“ uviedol predseda predstavenstva Volkswagen Slovakia Oliver Grünberg.

V pondelok má byť známe, ako budú jednotlivé závody, v prvom rade európske, postupovať, a to s prihliadnutím na individuálnu situáciu v konkrétnej krajine. Fabrika pritom upozorňuje, že v pondelok bude v prevádzke, nakoľko je to podľa nej nevyhnutné pre správne odstavenie technológií a ukončenie logistických procesov, a to aj s ohľadom na aktuálne objednávky zákazníkov nachádzajúce sa už vo výrobe. "Zdôrazňujeme, že príprava na zastavenie výroby je slobodným rozhodnutím spoločnosti a mrzí nás, že sa v týchto náročných časoch nájdu osoby a inštitúcie, ktoré túto situáciu využívajú vo svoj osobný, respektíve politický prospech," konštatuje automobilka.

O prerušení výroby vo Volkswagen Slovakia informoval po nedeľnom mimoriadnom rokovaní vlády aj premiér Peter Pellegrini. "Je to prvá veľká fabrika, najväčší zamestnávateľ v krajine," skonštatoval predseda vlády. Zároveň dodal, že v pondelok by mal mať minister hospodárstva Peter Žiga konferenčný hovor s predstaviteľmi slovenského priemyslu o aktuálnej situácii. Potvrdil taktiež, že rezorty financií a hospodárstva pracujú na opatreniach, ktoré by mohli zmierniť ekonomické dopady súčasného stavu.

Volkswagen Slovakia je pilierom slovenského exportu, jedným z najväčších súkromných zamestnávateľov a spolu so svojimi zamestnancami aj najväčším prispievateľom do verejných rozpočtov. Spoločnosť preinvestovala na Slovensku od svojho vzniku už vyše 4,5 mld. eur. Vyrába automobily Volkswagen Touareg, Audi Q7, Audi Q8, Porsche Cayenne, Porsche Cayenne Coupé, Volkswagen up!, Volkswagen e-up!, SEAT Mii electric, ŠKODA CITIGOe iV. Okrem vozidiel produkuje prevodovky, komponenty pre prevodovky a podvozky, ako aj zariadenia používané pri výrobe vozidiel.