Vedenie Smeru-SD sa zišlo na obede, hovorí aj o postoch v parlamente

BRATISLAVA - Strana Smer-SD si bude nárokovať post podpredsedu Národnej rady SR aj predsednícke kreslá výborov. Pred stredajším stretnutím vedenia strany na obede to pre TASR uviedol podpredseda Smeru-SD Juraj Blanár.

"Budeme rozoberať volebné výsledky aj to, akým spôsobom sa postavíme k pozíciám v parlamente," uviedol Blanár. Potvrdil slová dosluhujúceho premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) o tom, že si budú nárokovať post podpredsedu parlamentu, ako je to zvykom pri najsilnejšej opozičnej strane.

Smer má taktiež záujem o predsednícke kreslá vo výboroch. "Sme najsilnejšia opozičná strana a je to úplne prirodzené," vysvetlil Blanár. Podpredseda Smeru Richard Raši avizoval, že všetci podpredsedovia strany ponúknu na najbližšom sneme svoje funkcie. To, či bude on alebo ostatní členovia vedenia opätovne kandidovať, nepotvrdil. Vníma však veľkú podporu od voličov.

Podpredseda strany a dosluhujúci minister hospodárstva Peter Žiga neodpovedal, či by sa mal Pellegrini uchádzať o post predsedu strany vzhľadom na jeho preferenčné hlasy. Uviedol však, že ľudia rozhodli a z toho budú musieť vyvodiť závery, na základe ktorých budú postupovať. Pellegrini na obede prítomný nie je. Momentálne sa nachádza na rokovaniach V4 v Prahe.