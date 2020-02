Nechutné: Slovenskí extrémisti ukradli a hanebne zneužili videá o deťoch so syndrómom ADHD

PRAHA, BRATISLAVA – Extrémisti vybrali z videa českého portálu Šance dětem odborné názory MUDr. Michala Goetza, Ph. D. a zostrihali ich do autentických záberov z protifašistickej demonštrácie v Nitre. Chceli tým docieliť, aby demonštranti pôsobili ako postihnutí syndrómom ADHD.

Na slovenských nacionalisticky ladených serveroch sa v minulých dňoch opakovane objavili ukradnuté fragmenty z edukatívneho videa o detskej hyperaktivite, ktoré v rámci osvety a pomoci rodinám s takto diagnostikovanými deťmi vytvoril server Šanca deťom. Extrémisti vybrali z videa niektoré odborné názory osloveného experta MUDr. Michala Goetza, Ph. D. a zostrihali ich do autentických záberov z protifašistickej demonštrácie v Nitre. Video malo vyznieť v zmysle, že mladí ľudia, ktorí sa na demonštrácii zúčastnili, majú syndróm ADHD.

„Vo štvrtok popoludní nás prostredníctvom facebookového kanála oslovilo niekoľko čitateľov zo Slovenska. Upozornili nás, že sa na slovenskom webe vyskytujú časti nášho videa zneužité miestnymi extrémistami na politický boj. V reakci na to sme na celú situáciu upozornili zákaznícke oddelenie Facebooku,“ opisuje Štěpán Jindra, projektový manažér portálu Šance dětem. Administrátori Facebooku následne video zablokovali. Začiatkom tohto týždňa sa však na webe objavilo znova, a to na Facebooku i na serveroch spriaznených s Ľudovou stranou Naše Slovensko Mariána Kotlebu. „Berieme to veľmi vážne. Cítime potrebu chrániť nielen dobré meno portálu Šance dětem a Nadácie Sírius, pod ktorú portál patrí, ale predovšetkým dôstojnosť renomovaného odborníka MUDr. Michala Goetza, Ph. D. Preto sme ihneď začali pripravovať príslušné právne kroky,“ uviedla riaditeľka Nadácie Sírius Dana Lipová.

Nadácia chce na svoju obranu použiť všetky dostupné prostriedky okrem iného aj preto, že nejde o okrajovú záležitosť sledovanú iba pár desiatkami nacionalistov. Len na facebookovom profile Parlamentné voľby SR 2020 si totiž zmanipulované video počas pár dní prezrelo vyše 53-tisíc užívateľov. Slovenskí extrémisti zostrihali odborné názory špecialistu na ADHD tak, aby autentické zábery z protifašistickej demonštrácie v Nitre navodili dojem, že sa na nich zúčastnili mladí ľudia so syndrómom ADHD.

Portál www.sancedetem.cz pôsobí v rámci Nadácie Sírius už od roku 2011 a v súčasnosti je najväčším a najkomplexnejším portálom venujúcim sa problematike detí v ohrozujúcich situáciách. Portál Šance dětem poskytuje kvalitné informácie rodinám, ktoré potrebujú radu alebo sa zorientovať v problémovej situácii ohľadne svojich detí. Súčasťou webu je aj unikátna knižnica obsahujúca asi sedemnásťtisíc článkov s najrôznejšími témami spojenými so zdravím detí a ich výchovou. Na vytváraní obsahu autorsky spolupracujú poprední českí odborníci, ktorí okrem publikácie vlastných textov vystupujú v rozhovoroch zverejňovaných na webových stránkach Šance dětem aj na serveri YouTube.