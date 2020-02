Takmer 40 zamestnancov FIIT STU chce, aby sa situácia na fakulte upokojila

Zamestnanci žiadajú, aby dekan FIIT STU Ivan Kotuliak obmedzil akékoľvek ďalšie unáhlené kroky, zabezpečil spravodlivé prešetrenie situácie kontrolnými orgánmi na to určenými a vrátil sa k rozvoju fakulty a napĺňaniu programu. Zároveň uviedli, že dlhodobo sledujú vývoj na fakulte a obracajú sa na svojich kolegov, ktorí sú v štrajkovej pohotovosti, so žiadosťou, aby prehodnotili kroky, ktoré negatívne zasahujú do práce "nás všetkých a ovplyvňujú spoluprácu ako medzi nami, tak i s ďalšími fakultami STU a senátormi Akademického senátu (AS) STU".

Podotkli, že slušnosť by mala byť reálnou hodnotou v akademickom prostredí. Poukázali na rôzne polopravdy, ktoré sa šíria, rovnako aj na to, že sa medializáciou spochybňuje oprávnenosť legálne zvolených a menovaných kontrolných a riadiacich orgánov STU, fakulty, ale aj odbornosť pracovníkov. "Sme pripravení spraviť hrubú čiaru nad pochybeniami všetkých zúčastnených strán a máme záujem ďalej pracovať na rozvoji aj našej fakulty," uvádza sa v stanovisku zamestnancov.

Okamžitú rezignáciu dekana Kotuliaka žiada 34 zamestnancov fakulty v štrajkovej pohotovosti. Na fakulte podľa slov Karoliovej pracuje dokopy okolo 120 zamestnancov. V prípade nenaplnenia ich požiadavky sú pripravení vstúpiť 17. februára do ostrého štrajku a nezačať výučbu v letnom semestri. Túto aktivitu podporila aj časť študentov. Dôvodom nezhôd na fakulte boli voľby do zamestnaneckej časti AS FIIT STU. AS STU v pondelok 3. februára potvrdil stanovisko predsedníctva AS FIIT STU, že voľby do zamestnaneckej časti na funkčné obdobie 2019 – 2023, ktoré sa konali 16. januára, sú neplatné.

Dôvodom pre neplatnosť výsledkov volieb bol nesúlad počtu voličov vo volebnom zozname, ktorým bol vydaný hlasovací lístok, a počet odovzdaných hlasovacích lístkov. Opakované voľby do zamestnaneckej časti AS FIIT STU, ktoré opäť organizuje AS STU, sa uskutočnia v priestoroch rektorátu STU 17. marca, potvrdil pre TASR hovorca STU Fedor Blaščák.