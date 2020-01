Bieliková už dekankou nebude: Nevráti sa na fakultu pre problém s demokraciou či politickú kampaň?

Do redakcie nám prišiel list od čitateľa, ktorý topky.sk upozornil, že bývalá dekanka Mária Bieliková figuruje na bilboardoch opozičného subjektu PS/Spolu, konkrétne na bilborde Vladimíra Šuchu. Šucha je expert na vzdelávanie, vedu a inovácie a s prof. Bielikovou a prof Dušanom Meškom budú diskutovať na tému „Načo nám je veda a univerzity?" Akademická pôda by totiž mala byť apolitická a bez vierovyznania.

Samotná Bieliková to odmieta a tvrdí, že jej odmietnutie nastúpiť späť na akademickú pôdu s tým nesúvisí. „Veda a univerzity sú témy, ktorým rozumiem a je dôležité sa k nim vyjadrovať. Bola som pozvaná ako odborník na túto tému do otvorenej diskusie už dávnejšie. Pre vyjasnenie pochybností, v žiadnej politickej strane som nikdy nebola a ani teraz to neplánujem," reagovala pre topky.sk Bieliková. Podľa jej slov sa na fakultu nevracia z dôvodu, že na fakulte je problém s demokraciou a to je pre ňu zásadné.

Vedenie FIIT STU s ňou ukončilo pracovný pomer 9. januára, následkom čoho vznikla petícia, ktorá vyzývala dekana FIIT Ivana Kotuliaka, aby okamžite jej výpoveď zrušil. Po dohode 14. januára Bieliková svoje miesto nestratila, no svoju kandidatúru do senátu stiahla. Voľby do AS FIIT STU, ktoré sa uskutočnili 16. januára, boli vyhlásené za neplatné.

"Dôvodom na neplatnosť je nesúlad počtu voličov vo volebnom zozname, ktorým bol vydaný hlasovací lístok, a počtu odovzdaných hlasovacích lístkov," uvádza sa v stanovisku zverejnenom na webe fakulty.

Bieliková tvrdí, že výsledky volieb mali byť platné. Dôvodom vyhlásenia neplatnosti výsledkov volieb bol podľa nej nepomer ľudí podpísaných na prezenčnej listine s počtom ľudí, ktorí vo voľbách hlasovali. Podľa nej je funkčnosť akademického senátu dôležitá.

Verí v ozdravný proces

Bieliková doplnila, že pomery na fakulte sa nezlepšili a aj preto odchádza. Pracovné ponuky má z Brna, Prahy, ale aj z českej akadémie vied. K svojej budúcnosti sa však vyjadriť zatiaľ nechcela, v najbližšom čase si chce oddýchnuť. Za Bielikovou v období, kedy ju z FIIT STU prepustili, stála časť akademickej obce, ale aj študentov STU. Bývalá dekanka verí, že na fakulte zostalo dosť ľudí, aby zvládli ozdravný proces.

"Možno aj toto moje vystúpenie pomôže, aby si všetci uvedomili, aký veľký problém to je. Verím, že len tak nezbalia kufre a neodídu," povedala. Zároveň si myslí, že výsledky prvého kola volieb, ktoré sa uskutočnili v januári, by mali byť vyhlásené za platné. Vedenie FIIT v reakcii pre TASR uviedlo, že im je ľúto, že sa informáciu o rozhodnutí profesorky Bielikovej nevrátiť na FIIT STU dozvedajú z médií.

"Deje sa to práve v čase, keď prebiehajú intenzívne rokovania na úrovni univerzitného senátu a rektora, ako aj na fakulte s cieľom, aby bolo zabezpečené jej ďalšie štandardné fungovanie a pokračovanie kvalitnej výučby a výskumu vrátane sfunkčnenia jej demokratickej samosprávy – senátu." Zo stanoviska fakulty vyplýva, že viacstranných rokovaní sa zúčastňoval aj mediátor - predseda Správnej rady STU Milan Vtáčnik, aktívny v procese upokojovania situácie je aj rektor STU Miroslav Fikar.

Upokojujú situáciu

Zo stanoviska vyplýva, že na utorok bola opakovane pripravená dohoda na podpis Bielikovou, ktorá by umožnila jej návrat na fakultu, ako to bolo dohodnuté 14. januára. "Túto ponuku však do dnešného dňa nevyužila," dodáva sa v stanovisku fakulty. Rozhodnutie Bielikovej nenastúpiť späť na FIIT zaskočilo aj vedenie STU. Uviedol to pre TASR hovorca univerzity Fedor Blaščák.

"Vnímame ho ako legitímny, no zároveň krajný pokus o riešenie situácie, ktorý je vedený v dobrej viere snahou profesorky Bielikovej o upokojenie napätej situácie vo vnútri fakulty," uvádza sa v stanovisku STU. Zároveň z vyjadrenia univerzity vyplýva, že sa bude zaoberať dôvodmi, ktoré uviedla Bieliková. "Je našou povinnosťou zaoberať sa nimi, aby nevznikali pochybnosti o jasnom hodnotovom a demokratickom nastavení najlepšej technickej univerzity na Slovensku," uzavrela univerzita.

Na bilborde s PS/SPOLU