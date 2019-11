Lekár, ktorý vystavil obžalovanému Ruskovi PN-ku: Záľuba v konšpiráciach aj obhajovanie úplatkov

Odkedy sa pojednáva v bratislavskej väznici, obžalovaný Pavol Rusko sa ukázal len raz, a to vtedy, keď nebol prítomný Marian Kočner. Rusko dal súhlas na pojednávanie v jeho neprítomnosti. Na pondelňajšom súde však predseda senátu prečítal dokument, podľa ktorého Rusko svoj súhlas zobral späť a na pojednávaní chce byť prítomný.

Momentálne je údajne práceneschopný pre problémy s krčnou chrbticou. Toto však spochybňuje prokurátor aj splnomocnenec Daniel Lipšic. Prokurátor dokonca navrhol Ruskoe väzobné stíhanie, podľa neho sa obhajoba aj s obžalovaným snažia robiť obštrukcie a tak získať čas. Ján Šanta a Lipšic spochybnili aj všeobecného lekára Petra Liptáka, ktorý PN-ku Ruskovi vystavil.

Zdroj: Maarty

Lekár, ktorý obhajoval úplatky

Peter Lipták ešte v roku 2015 v reportáži televízie Markíza hovoril o tom, aké dary berie od pacientov. Bolo to v čase, keď sa prevalili škandály známych lekárov, ktorí brali úplatky. Lipták sa vtedy pre televíziu vyjadril aj tak, že "kto nemá, má smolu".

„Ja to robím tak, že od svojich pacientov prijímam dary," povedal v rozhovore lekár. Na takýchto „daroch" prijal každý rok 5 tisíc eur. Okrem finančných príspevkov však bral aj iné dary. Jedna pacientka mu napríklad dala kolekciu obrazov. To, že berie takéto dary, vysvetľoval tým, že zdravotníctvo funguje neefektívne a poisťovne posielajú lekárom málo peňazí. „Život nás tlačí k tomu, že musím prijať akúkoľvek pomoc, aj finančnú," vyjadril sa Lipták.

Záľuba v konšpiráciach

Lipták okrem toho na svojom profile na sociálnej sieti rád zdieľa rôzne konšpiračné stránky. Naśli sa však už aj ľudia, ktorí sa ho pýtajú na PN-ku pre Pavla Ruska.

Zdroj: FB/Peter Lipták

Zdroj: FB/Peter Lipták

Zdroj: FB/Peter Lipták

Zdroj: FB/Peter Lipták

Zdroj: FB/Peter Lipták

Ruska videli v nemocnici

DenníkN našiel svedkyňu, ktorá mala ráno vidieť Pavla Ruska v nemocnici. Podľa nej nemal žiadny problém s pohybovým aparátom. Mal byť však drzý k personálu.

„Išla som s maminou do prijímacej kancelárie, prijímali ju do nemocnice. Všimla som si, že pri ďalších dverách sa niekto v šiltovke rozčuľuje. Pozrela som sa bližšie a bol to slávny Pavol Rusko. Mal okolo krku šál. Najprv sa nervózne prechádzal a potom sa domáhal toho, aby ho vzali dovnútra. Sestričky mu ale povedali niečo v tom zmysle, že najprv berú objednaných pacientov. On sa rozčuľoval, robil scény a hovoril aj niečo o tom, že toto sú tí, čo chodia protestovať za slušné Slovensko,“ opísala Zuzana celú situáciu. Bola prekvapená, keď doma v správach zistila, že Rusko mal byť na súde a ospravedlnil sa. „Ešte sme sa tam s jednou pani čudovali, že má tú drzosť sa rozčuľovať.“

Kauza zmenky​

Špecializovaný trestný súd pojednával v kauze zmeniek už 13 dní, avšak zmenky samotné na súde ešte neboli skúmané. O tých by mali hovoriť predvolaní znalci Nouzovský a Straková. Nouzovský má vypovedať v pondelok, zatiaľ čo Straková má prísť v utorok. Na pojednávanie v stredu sú predvolaní manželia Vargovci, ktorých navrhla obhajoba obžalovaných.

Pavol Varga v minulosti vstúpil spolu s manželkou Katarínou do spoločnosti Gamatex (cez firmu A.D.A.M.), ktorá mala s Markízou známy spor. Ten podľa obhajoby obžalovaných vyústil do podpísania sporných zmeniek. V kauze zmeniek bola v ostatných dňoch povolená komunikácia z Threemy Mariana Kočnera ako dôkaz. Tú čítal najmä prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Ján Šanta, obhajca Markízy Daniel Lipšic, ale aj obhajca obžalovaného Mariana Kočnera Martin Pohovej a samotný Marian Kočner napriek tomu, že ju označuje za fantazmagorickú.

Zdroj: Maarty ​

Obžalovaní Kočner a Pavol Rusko podľa obžaloby prokurátora po vzájomnej dohode s obvineným Štefanom Ághom, ktorého trestná vec bola vylúčená na samostatné konanie, vyhotovili štyri sfalšované zmenky. Mali ich predložiť ako prílohy na vydanie platobných rozkazov. Marian Kočner čelí obžalobe v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a v kauze spoločnosti Gatex z porušovania povinností pri správe cudzieho majetku. Pavol Rusko je obžalovaný z objednávky vraždy Sylvie Klaus-Volzovej.