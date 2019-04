Stavba obchvatu ide podľa plánov: Práce podľa stavebníka pokračujú v súlade s harmonogramom

BRATISLAVA - Práce na stavbe diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 pokračujú podľa platného harmonogramu. Odovzdanie R7 sa predpokladá na jar 2020. Na utorkovej ukážke aktuálnych prác to uviedli projektový a technický manažér spoločnosti D4R7 José Vicente Candel a externý odborný konzultant Ľudovít Naď.

Dunajské súmostie, ktoré tvoria štyri na seba bezprostredne nadväzujúce mosty, je jednou z najnáročnejších častí stavby. "Toto trojkilometrové dunajské súmostie je najväčším mostným objektom na Slovensku v súčasnosti vo výstavbe," skonštatoval Naď. Tzv. západné predmostie v dĺžke 785 metrov premosťuje pravostrannú hrádzu a Jarovecké rameno. Súčasťou súmostia je aj most cez veslársku dráhu, most cez Dunaj, a tiež tzv. východné predmostie dlhé 1250 metrov. To premosťuje ľavostrannú hrádzu a Biskupické rameno.

V najpokročilejšom stave je východné predmostie, kde je zrealizovaných 350 metrov, teda päť mostných polí. Výstavba sa uskutočňuje v dvoch etapách. "Do začiatku budúceho roka by mala byť táto prvá etapa nosnej konštrukcie v šírke 14,3 metra, a potom následne pôjde tá druhá etapa," dodal Naď. Celé súmostie je podľa neho plánované na rok 2021. "Stavebné povolenia boli odovzdané koncesionárovi verejným obstarávateľom so značným oneskorením a toto sa premietne potom aj v dokončení stavby," poznamenal.

Stavebník však v tejto súvislosti uviedol, že nejde o oficiálne stanovisko spoločnosti. "Práce na D4 napredujú, v spolupráci s ministerstvom dopravy a ďalšími inštitúciami aktívne a úzko spolupracujeme na získavaní stavebných povolení. Pri takomto rozsiahlom projekte sú povoľovacie procesy veľmi náročné a prinášajú so sebou značné množstvo práce pre všetky príslušné orgány, ktoré zapájame, aby procesy prebehli tak hladko, ako je to možné," uviedla spoločnosť v stanovisku.

Povoľovacie procesy týkajúce sa hlavných objektov ako sú mosty boli ukončené, zatiaľ čo posledné povoľovacie procesy na objekty týkajúce sa stavebných činností, ktorých realizácia je naplánovaná v neskoršej fáze podľa logickej súslednosti realizácie, ešte prebiehajú. Na západnom predmostí sa pracuje na druhom z 12 polí nosnej konštrukcie. Hlavné mosty už majú takmer dokončenú spodnú stavbu. Na moste cez veslársku dráhu sa už začala výstavba nosnej konštrukcie a na moste cez Dunaj sa začne v najbližších dňoch.

Nosná konštrukcia tzv. východného aj západného predmostia je budovaná technológiou za pomoci výsuvnej skruže s rozpätím polí 70 metrov. Podľa Naďa ide o jedno z najväčších technologických zariadení na svete. Na výstavbu súmostia boli vytvorené dve takéto skruže. "Tu je plánovaný dvojtýždňový pracovný cyklus na jedno 70-metrové mostné pole, čo je veľmi dobrá rýchlosť výstavby," uviedol Naď.

Na jar 2020 by mali byť dokončené štvrtá a piata sekcia R7. Odborný konzultant dodal, že ide o úsek Ketelec – Dunajská Lužná a Dunajská Lužná – Holice. "V súčasnosti môžeme povedať, že budeme schopní dodržať tento termín," zdôraznil Candel s tým, že sa budú snažiť aj o skoršie dokončenie. V letnom období sa predpokladá odovzdanie tzv. obchvatu Mosta pri Bratislave do užívania motoristom. Súčasťou stavby D4 a R7 je aj ekodukt postavený tak, že v ňom bude prebiehať rýchlostná cesta R7 a navrchu bude vytvorený koridor, kde budú môcť migrovať zvieratá.

Koncesionár bude 30 rokov spravovať túto komunikáciu, takže podľa stavebníka je záujmom spoločnosti, aby bola dosiahnutá vysoká kvalita diela. "A akákoľvek prekážka by sa vyskytla v dostupnosti, tak je to prísne sankcionované podľa koncesnej zmluvy," doplnil Naď s tým, že pri návrhu vozoviek sa úzko spolupracovalo s odborníkmi zo slovenských výskumných ústavov, univerzít, a tiež z niektorých zahraničných inštitúcií.

Bratislavský obchvat buduje združenie firiem na čele so španielskou spoločnosťou Cintra. Koncesionár projektu bratislavského obchvatu je spoločnosť Zero Bypass Limited a hlavný zhotoviteľ stavby je spoločnosť D4R7 Construction. Cesta sa stavia ako projekt verejno-súkromného partnerstva (PPP projekt). Koncesionár ju má postaviť a bude ju 30 rokov prevádzkovať, za čo mu bude štát platiť počas 30 rokov splátky. Ročná splátka by mala byť vo výške 52,8 milióna eur, čo má po 30 rokoch, aj po zohľadnení inflácie, Slovensko vyjsť na 1,76 miliardy eur. Projekt má tvoriť časť diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7.