Stavbu D4 a R7 sprevádza množstvo špekulácií, tvrdí stavebník

BRATISLAVA – Výstavbu bratislavského nultého obchvatu, diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7, sprevádza množstvo nepodložených špekulácií a dezinformácií. Vyhlásila to spoločnosť D4R7 Construction, zodpovedná za výstavbu obchvatu. Verí v silu faktov a ak to bude potrebné, je odhodlaná brániť sa aj súdnou cestou. Reagovala tak aj na závery testov zeminy (ecoaudit) zo stavby, ktoré zverejnilo ministerstvo dopravy.

Testy nepotvrdili podozrenia z kontaminácie, ktorá by ohrozovala zdravie ľudí. Analýza však preukázala použitie materiálov na stavbe, ktoré nie sú podľa rezortu dopravy v súlade so stavebnými predpismi. Aby bolo možné tieto výsledky definitívne potvrdiť a určiť rozsah problému, je nutné urobiť dodatočné odbery vzoriek a ďalšie testy. Ministerstvo s nimi začalo v piatok (17. 5.). Ak sa potvrdí použitie neprijateľných materiálov, bude ich musieť podľa rezortu nahradiť na vlastné náklady koncesionár.

"Výstavba D4 a R7 je striktne v súlade so všetkými platnými slovenskými a medzinárodnými normami, smernicami, právnymi požiadavkami a koncesnou zmluvou," deklaruje stavebník. Ecoaudit nie je podľa neho odborná správa, ktorá spĺňa medzinárodné štandardy. "Väčšina tvrdení, ktoré sa nachádzajú v ecoaudit správe, je fakticky nesprávnych a nepodložených. Môžeme to dokázať bod po bode," deklaruje D4R7 Construction. Spoločnosť je, ako tvrdí, prekvapená kvalitou správy a zaujatosťou v záveroch, ktoré priniesla. "Podľa nášho názoru jedinou otázkou na diskusiu sú niektoré formálne administratívne postupy. V nasledujúcich týždňoch plánujeme podniknúť kroky na úrovni expertov, kde prejdeme všetky nepodložené tvrdenia a chyby v ecoaudit správe bod po bode," skonštatovala firma.

Zdroj: TASR - Jakub Kotian

Autori ecoaudit správy podľa D4R7 Construction uvádzajú, že nie sú splnené požiadavky EIA - posudzovania vplyvov na životné prostredie. "V konkrétnom prípade nás obviňujú z nedodržania požiadavky na minimalizovanie počtu mostných pilierov vo vode. Zo správy nie je jasné, ako k tomu záveru dospeli, keďže špeciálny stavebný úrad na ministerstve dopravy nám udelil stavebné povolenie. Ak by náš projekt nespĺňal požiadavky EIA, stavebný úrad by nám nikdy takéto stavebné povolenie nemohol vydať," argumentuje stavebník.

K výhradám, že sa pri výstavbe používa recyklovaný materiál, tvrdí, že je to šetrné k životnému prostrediu a v súlade so všetkými platnými slovenskými normami a smernicami. Externý konzultant firmy Ľudovít Naď povedal, že ak sa hovorí o tom, že sa na stavbe našli nejaké zvyšky materiálov, ako je tehla či betón, tak sa treba oprieť o predmet rozhodnutia okresného úradu. "Tu sa presne odvoláva na materiály, ktoré na recykláciu sú vhodné. Tam sú vymenované materiály, ako betón, tehla, murivo, zmiešané odpady so stavieb," povedal.

D4R7 Construction nerozumie, prečo bolo v rámci testov umožnené, aby niektoré vzorky boli odobraté z miest nereprezentujúcich projekt. "Sme zodpovední za prevádzku D4 a R7 po dobu 30 rokov od jej otvorenia. Už len z toho dôvodu nie je v našom záujme postaviť diaľnicu nízkej kvality," podotkla firma.