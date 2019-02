Koľko si toho budeme môcť dovoliť? Takto budú vyzerať dôchodky o tridsať rokov

BRATISLAVA - Už celé desaťročia snívame o „západniarskych“ dôchodkoch, ktoré by nám zaručili komfortné starnutie spojené s oddychom, cestovaním a bez obáv o peniaze. Zdá sa však, že táto predstava sa vzďaľuje čoraz viac. O niekoľko rokov dokonca na tom s dôchodkami môžeme byť horšie ako dnes. Prečo je to tak a na čo sa treba pripraviť?

Slovensko zostarne

Faktorov, ktoré ovplyvňujú výšku budúcich dôchodkov, je niekoľko. Tým najvýraznejším je demografický vývoj – pre nízku pôrodnosť a predlžujúci sa vek života bude dôchodcov podstatne viac ako dnes. Na druhej strane, pracujúcich ľudí platiacich odvody bude menej. V súčasnosti sme na tom podľa Eurostatu na Slovensku v porovnaní s inými krajinami dobre – na jedného dôchodcu pripadá 5 pracujúcich ľudí. V roku 2050 budú však zrejme len dvaja. Čiastočne sa štát snaží tento trend zjemniť posúvajúcim sa odchodom do dôchodku – v horizonte 50 rokov zrejme stúpne podľa ministerstva financií u žien aj mužov až na 68 rokov. Ani to však stačiť nebude.

Budeme radi, ak sa neznížia

Prognóz, ktoré sa týkajú výšky dôchodkov o 30 rokov, je viacero. Ich zvyšovanie je však veľmi nepravdepodobné. „Väčšina odborníkov sa zhoduje na tom, že udržať dôchodky na Slovensku v reálnej kúpnej sile, hoci len na súčasnej úrovni, bude veľmi ťažké. Slovensko čaká jedno z najrýchlejších zostarnutí populácie v rámci celej EÚ. Súčasne mzdy rastú dlhodobo výrazne rýchlejšie, ako sa valorizujú dôchodky, v dôsledku čoho podiel priemerného dôchodku na priemernej mzde dlhodobo klesá,“ hovorí Marcel Haniš, vedúci Oddelenia produkt manažmentu DDS Tatra banky. Priemerný dôchodok bol ku koncu minulého roka 444 eur, priemerný plat bol 984 eur (údaj za prvé tri kvartály roku 2018).

Očakávaný vývoj výšky priemerných dôchodkov k priemernej mzde:

V snahe riešiť túto situáciu štát motivuje ľudí k tomu, aby si na dôchodok šetrili aj sami. Mnohým dnešným tridsiatnikom sa zdá dôchodok priveľmi vzdialený a radšej si šetria na iné veci alebo vôbec. Treba si však uvedomiť, že zatiaľ čo dnes sporenie vo výške 10 či 20 eur mesačne až tak „nebolí“, v starobe nenasporené peniaze k dôchodku môžu naozaj chýbať. „9 z 10 Slovákov sa dožije dôchodku, pričom muži žijú na dôchodku v priemere 17 rokov a ženy viac ako 20 rokov. Pre každého, kto sa na túto fázu života nepripraví, to bude pravdepodobne veľmi bolestivé,“ upozorňuje Marcel Haniš.

Ako funguje doplnkové dôchodkové sporenie?

Existuje viacero možností, ako sporiť na dôchodok. Vyslovene na tento účel vznikli doplnkové dôchodkové sporenia. Ako fungujú? Nastavíte si mesačný príspevok – napríklad 20 eur, ktorý odchádza na vami vybrané doplnkové dôchodkové sporenie. Výhodou je, že vám na toto sporenie môže prispievať aj zamestnávateľ. Štát zase poskytuje daňové úľavy, vďaka ktorým počas celej doby šetrenia získate vyše 1 000 eur. Pri odchode do dôchodku si sami určíte dobu, počas ktorej vám bude doplnkový dôchodok vyplácaný. „Väčšinou je to obdobie 5 – 10 rokov. DDS počas daného času postupne vyplatí klientovi všetky nasporené peniaze aj s výnosmi. Platí, že všetky tieto úspory sú aj predmetom dedenia,“ dodáva Marcel Haniš.

Spôsob investovania je najdôležitejší

Banka s týmito peniazmi pracuje a investuje ich tak, aby bol váš výnos čo najväčší. Môže sa však stať aj to, že vaše sporenie bude krátkodobo v mínuse. Pri výbere sporenia si preto treba všímať, do čoho a kedy banka investuje. „Výhoda, ktorú prináša do tohto sporenia spoločnosť DDS Tatra banky, spočíva v investičnej stratégii Comfort life. Na začiatku sporenia sa investuje prevažne do rastových aktív, ako napríklad akcií alebo komodít, s dôrazom na dosiahnutie zaujímavých výnosov. S pribúdajúcim vekom klienta sa stratégia skonzervatívňuje investovaním do bezpečnejších dlhopisov s nízkym rizikom,“ vysvetľuje Marcel Haniš stratégiu doplnkového dôchodkového sporenia Comfort life od Tatra banky.

Stovky eur navyše

Jeden príklad za všetky: Dnes máte 30 rokov a rozhodnete sa každý mesiac sporiť 20 eur s tým, že váš zamestnávateľ vám doplatí ďalších 20. Rozhodnete sa pre doplnkové dôchodkové sporenie Comfort life od Tatra banky. V čase odchodu do dôchodku by ste podľa predpokladov spolu s výnosmi mali mať nasporených 35 580 eur. V priebehu 10 rokov by ste si napríklad prilepšili k dôchodku o takmer 300 eur. Dobu vyplácania však môžete skrátiť alebo predĺžiť podľa toho, ako vám to vyhovuje.

Kedy začať?

V tomto prípade naozaj platí, že „čas sú peniaze“. Čím skôr začnete, tým vyššiu sumu si dokážete do dôchodku nasporiť. Výhodou je, že toto sporenie nemusíte platiť bez prestávky. Ak by sa vaša situácia na čas finančne zhoršila – napríklad počas rodičovskej dovolenky - môžete sporenie dočasne prerušiť alebo znížiť mesačný príspevok bez akýchkoľvek pokút. Vďaka tomuto „voľnému“ modelu sa oplatí pristúpiť kedykoľvek, ideálne čo najskôr.

