FNC 7 Bratislava: LIVE výsledky

Posledná októbrová sobota na slovenskej bojovej scéne patrí siedmemu podujatia z dielne Fight Night Challenge. Celebritná organizácia priniesla do Bratislavy nabitú zápasovú kartu s dvanástimi atraktívnymi duelmi. Absolútnym vrcholom večera bude stret skúseného boxera Erika Tlkanca s trojicou súper - Patrik Rigodanzo, Patrik Lakatoš a Michal "Mikefitko" Kováčik. Tí ho postupne preveria v troch kolách. Sledujte to spolu s nami! VÝSLEDKY FIGHT NIGHT CHALLENGE 7 (*hrubým písmom označený víťaz zápasu) Smaali - Neštrák Trťo - Korbel Mišalko - Ligda Sedro - Árvay Kris The B - Mayo Nidas Rácz - Janečka Ella - Azra Sulík - Palkovič Fučo - Dunajčan Király - Murcin a Mošpan Flexking - Král Pablo Tlkanec - Rigodanzo, Lakatoš a Kováčik