Výnimočný večer v Pink Whale: Hardcore z Kalifornie, post-hardcore z New Yorku aj najhlučnejšia kapela na svete!

A Place to Bury Strangers v Pink Whale, 6.8.2024

V utorok 6. augusta sa bratislavskému klubu na lodi Pink Whale podarilo zorganizovať skutočne výnimočnú udalosť. V jeden večer tu totiž hostili až tri veľké zahraničné mená počas dvoch koncertných eventov na dvoch pódiách. Na vonkajšej palube sa predviedli výborní Show Me the Body z New Yorku, ktorí supportovali dnes už legendárnych Terror. Tí so sebou na loď priviezli riadne výbušný beatdown hardcore až z Los Angeles. V podpalubí sa zase predviedli A Place to Bury Strangers.