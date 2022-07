Zdravotné problémy na dovolenke v zahraničí? Na TEJTO online službe vám poradia skutoční lekári - aj v slovenčine

Lekári sa už pár rokov potýkajú s problémom zvaným "Dr. Google", kedy pacienti prídu do ordinácie vyzbrojení kompletnou „diagnózou“ a postupom liečby, ktorú si sami naštudovali. Horšie je, že často začnú problém riešiť až keď sa ich stav zhoršuje a informácie z internetu v absolútnej väčšine nepomáhajú. Online služba uLekára.sk umožňuje ľudom spojiť sa so skutočným lekárom rýchlo a jednoducho - cez internet.

Migréna či bolesť hrdla? Pretrvávajúce hnačky či teploty u dieťaťa? Pocity úzkosti? Presne tieto diagnózy si najčastejšie vyhľadávame na internete. Podľa Eurostatu za posledných desať rokov vzrástol záujem ľudí o informácie o liekoch, chorobách, lekároch či rôznych typoch liečby na internete až o 60 %. Lekári stále častejšie upozorňujú, že samodiagnostikovanie môže byť nebezpečné. Zabudnite preto na "Dr. Googla" a navštívte lekára.

Vyjadrenie praktického lekára do 6 hodín

Čo však v prípade, že váš praktický lekár je nedostupný? Na online lekárskej službe uLekara.sk sa môžete opýtať kedykoľvek na čokoľvek, od rozhodnutia či vôbec a ku ktorému lekárovi ísť, či je potrebná ďalšia rada lekára, cez vysvetlenie nezrozumiteľnej lekárskej správy, upokojenie obáv z blížiaceho sa vyšetrenia či zákroku alebo konzultácie ohľadom duševného zdravia vás, ale aj blízkej osoby. „Predstavte si uLekára.sk ako virtuálnu recepciu, do ktorej z jednej strany prichádzajú ľudia s otázkami týkajúcimi sa zdravia a na druhej strane sú zdravotné sestry a lekári rôznych špecializácií. Efektívne ich prepájame a informujeme. Pacientov navigujeme ku správnym lekárom a vďaka tomu uľahčujeme a urýchľujeme cestu k riešeniu ich ťažkostí,“ hovorí Martin Pospíšil, CEO služby uLékara.sk.

Na konkrétnu otázku vám tu odpovie praktický lekár pre dospelých alebo detský praktický lekár do 6 hodín. Ak je problém vážnejší a potrebujete aj vyjadrenia špecialistu, praktický lekár to odporučí a do 48 hodín získate aj vyjadrenie aj od lekára ktoréhokoľvek odboru, či už z dermatológie, ortopédie, gynekológie, chirurgie alebo psychológie.

Galéria fotiek (5) U lekára online

Zdroj: Getty Images

Vďaka tejto službe vám skutočný lekár online môže pomôcť aj vtedy, keď ste na dovolenke v zahraničí alebo na služobnej ceste a obvyklý prístup k lekárovi máte obmedzený. Online poradňa je totiž dostupná nonstop, dokonca aj cez víkendy a sviatky, teda v čase, kedy spojiť sa s lekárom nie je jednoduché. Navyše, v poradni bude odpovedať viac ako 350 lekárov všetkých špecializácií, vrátane pediatrických.

Starostlivosť o zdravie ako zamestnanecký benefit

Online službu uLekára.sk ponúkajú niektoré firmy na Slovensku aj ako benefit pre svojich zamestnancov prostredníctvom programu Zdravie a prevencia. IKEA, UniCredit bank, Plzenský prazdroj, Johnson & Johnson či L’Oréal už druhý rok aktívne pomáhajú zamestnancom nezanedbávať svoje zdravie a akýkoľvek zdravotný problém začať riešiť okamžite. Okrem toho, ak ste používateľmi prémiovej karty alebo firemnej karty Mastercard, prístup k službe máte zadarmo tiež, kdekoľvek a kedykoľvek.

Neodkladajte návštevu ozajstného lekára, kým nebude neskoro

Služba uLekára.sk sa snaží dať ľuďom skutočné nástroje a možnosti na vzdialený prístup k lekárovi. Neverte laickým názorom na internetových diskusných fórach a neodkladajte konzultáciu s ozajstnými odborníkmi. Online lekárska služba vám ušetrí čas, nemusíte chodiť od dverí k dverám ambulancií, sedieť dlhé hodiny v čakárni. Jednoducho napíšete, čo vás trápi a lekár vám do šiestich hodín odpovie. Aké jednoduché, ale najmä bezpečné.

Advertoriál pripravený v spolupráci s Mastercard.