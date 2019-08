Postavičky z obľúbenej skladačky ožívajú v dobrodružnom príbehu PLAYMOBIL VO FILME

Už viac ako 45 rokov sa deti na celom svete tešia zo 7,5 cm vysokých plastových figúrok známych ako Playmobil®. Populárne hračky ožívajú v novom pútavo spracovanom príbehu PLAYMOBIL VO FILME z dielne ON Animation Studia. Toto leto bude vo viac ako v 60 krajinách uvedený v kinách vtipný veľkorozpočtový animovaný film, inšpirovaný touto deťmi i rodičmi obľúbenou skladačkou.

Film rozpráva príbeh vynaliezavého dievčaťa Marly, ktoré sa vydáva na dobrodružnú cestu po tom, ako jej mladší brat Charlie zmizne v obrovskom magickom animovanom svete skladačky PLAYMOBIL. Počas svojho pátrania spoznáva nezabudnuteľné postavičky zo známej hry, napr. priateľského kamionistu Dela, temperamentného tajného agenta Rexa Dashera, modernú vílu, či cisára Maxima, bažiaceho po moci. Keď Marla napokon nájde svojho brata, dokáže sa vďaka prežitým dobrodružstvám oslobodiť od dospeláckeho obmedzeného videnia sveta, pripomenúť si svoje detské sny a vychutnať si nekonečné možnosti vlastnej fantázie.

Zdroj: Bontonfilm

PLAYMOBIL VO FILME pochádza z dielne renomovaného režiséra Lina DiSalva, ktorý bol 17 rokov šéfom animátorov v štúdiu Disney a spolupracoval na takých blockbusteroch ako napr. Ľadové kráľovstvo alebo Na vlásku. O svojom filme hovorí: „Som rád, že sa s vami môžem podeliť o svoju kreatívnu víziu , ktorá stála pri vzniku tohto filmu. PLAYMOBIL je hračka, ktorá rozvíja predstavivosť so stále rastúcou kolekciou rôznych postáv a globálnych súprav hier. Táto hra znamenala pre mňa niečo výnimočné – ako otec som mal vždy spolu so svojimi deťmi pri nej zážitok. Ako filmový tvorca milujem jednotlivé diely skladačky, ktoré ponúkajú nekonečné množstvo variácií a príbehov. Či už je to rytier, tajný agent, amazonský bojovník, alebo pirát – každá postava stojí pred vami s otvorenými rukami, je pripravená na dobrodružstvo a pomocou nej si vytvoríte príbeh, ktorý chcete nasledovať. Jediné pravidlá, na ktorých záleží, sú tie, ktoré ste si sami nastavili a ja som sa riadil práve heslom „všetko je možné“...

Dôležitá je tiež hudba - som veľkým fanúšikom muzikálov – PLAYMOBIL VO FILME pokračuje v tradícii animovaných muzikálov ako napr. Ľadové kráľovstvo alebo Na vlásku. Náš film obsahuje niekoľko originálnych piesní z autorskej dielne renomovaných spoločností Grammy a Academy Award.“

Hlavných hrdinov animovaného dobrodružstva pre celú rodinu nadabovali známi herci Kristína Svarinská, Marek Fašiang, Michal Kaprálik, Matej Landl, Kamil Mikulčík a Roman Pomajbo.

PLAYMOBIL VO FILME prichádza do slovenských kín 29. augusta, v niektorých mestách je možné uvidieť film už v predpremiére: V sieti CINEMAX počas víkendu 24.- 25.8. v 13 mestách (Bratislava Bory, Banská Bystrica, Dunajská Streda, Košice, Martin, Nitra, Prešov, Poprad, Skalica, Trenčín, Trnava Aréna, Trnava, Žilina), v trnavskej Aréne, v sieti Ster Century Cinemas v 4 mestách (Košice, Prievidza, Spišská Nová Ves, Žilina), v kinách Star v Lučenci a vo Zvolene a v Mlyny Cinemas v Nitre.

V nedeľu 25.8.2019 sú plánované bratislavské predpremiéry v sieti Cinema City (Aupark , Eurovea, Polus ), v Golden Apple Cinema ( Liptovský Mikuláš) a v Tuli Cinema (Šamorín).

