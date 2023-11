Gene Simmon z kapely Kiss

Legendárna skupina KISS je aktuálne na svojom rozlúčkovom turné End Of The Road World Tour, ktoré sa pomaly chýli ku koncu. Po ňom sa glam-rocková formácia poberie do dôchodku. Ten sa ale bude vzťahovať iba na koncertnú činnosť. Mať na sebe ťažké brnenia, topánky na vysokých podpätkoch, váhou zodpovedajúcich bowlingovej guli, je už pre hudobníkov fyzicky príliš náročné.