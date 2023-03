Vedeli by ste predniesť príhovor bez slov? Anna Polívková je v tom naozaj VÝNIMOČNÁ v predstavení Proslov

Jedinečné predstavenie brnenského divadla Bolka Polívku - pohybový one woman stand-up ,,PROSLOV“ má premiéru na Slovensku 18.04.2023 v DK Pezinok. Dá sa predniesť predslov bez slov? Keď ide o takú nadanú herečku ako Anna Polívková, nielen, že je to možné, ale je to aj nesmierne pútavé! Inscenácia, v ktorej objavíme čaro zábavy a pohybu.

Originálny projekt divákov vťahuje do deja slávnostného večera ženy, ktorá si na javisku preberá pofidérnu cenu istého záujmového krúžku. Od začiatku predstavenia ju sprevádza len pes, ktorý s ňou na scéne ostáva behom celého Proslovu. Herečka a komička sa s humorom a sebairóniou stretáva so svojou večnou dilemou – vyjadrovať sa slovom má v popise práce často, ale nebolo by lepšie keby mlčala? Dokáže sa predsa vyjadriť aj inak, veď je diplomovaná špecialistka na pohybové divadlo. Anna Polívková dodáva: ,,Docela nedávno jsem si uvědomila, že už je mi čtyřicet tři a že mi zbývá takových deset patnáct let vitálního pohybu. A tak jsem si uvědomila, že úplně nepoužívám svoje schopnosti, protože jsem začala dělat hodně mluvené divadlo, ale necítím se v něm jako v něčem, co bych opravdu uměla.“

Autorkou a zároveň jedinou protagonistkou je talentovaná Anna Polívková, ktorá v dnešnej záplave módnych stand-upov často pochybnej kvality prináša divákom humornú show využívajúc svoje skúsenosti z konzervatória, z katedry nonverbálneho divadla na HAMU, či zo štúdia Medzinárodnej školy pohybového divadla Jackuesa Lecoqa v Paríži. V tomto predstavení jej hereckých kolegov nahrádzajú diváci. „U prvního vtipu víte, co se děje, když lidi nejsou s vámi,“ podotýka k interakcii s publikom. Výsledné predstavenie tak záleží aj na naladení obecenstva a jeho ochote spolupracovať.

Proslov môžete vidieť 18.4.2023 v DK Pezinok a vstupenky nájdete na Predpredaj.sk.

Hodinová inscenácia plná gagov, pohybu, pantomimického a gestického herectva vznikla v spolupráci s divadlom La Fabrika a režijne sa na nej s autorkou podieľala Jana Burkiewiczová.

