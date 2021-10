Dokonalé dieťa: Nekrič, nehuč, nevrieskaj!

Zdroj: predpredaj.sk

Nový človek vo vašom byte – čo s ním? Vezmete si k srdcu dobré rady starej mamy alebo modernej medicíny, v horšom prípade (ne)sympatickej lekárky? Nie je vlastne to množstvo literatúry o výchove detí len biznis? Je najväčším nepriateľom moderných rodičov cukor? Sú detské kresby len nevinné pokusy o umenie, alebo sa z nich dá vyčítať anamnéza celej rodiny? Koľko hračiek je už veľa? A keď na vás konečne prestane byť závislý dvadsaťštyri hodín denne, je vôbec možné sa pri puberťákovi porozprávať?

Autorská komédia Dokonalé dieťa je o našich deťoch, ale nie pre naše deti. Je to terapia pre všetkých unavených rodičov, ktorí potrebujú aspoň chvíľu oddychu. Bez kriku, plaču či prebaľovania.

Predstavenie je osobnou výpoveďou tvorcov o tom, čo znamená niekoho vychovať. Čo to znamená pre osobu, rodinu, pre spoločnosť. Hľadá odpovede na to, ako veľmi sa podobáme na rodičov a ako sa naše deti začínajú podobať na nás. Skúma extrémy a bizarnosti výchovných príručiek a spoľahlivo spochybňuje všetky názory na to, ako správne vychovávať. Vstupenky na bratislavské predstavenie (11. októbra) kúpite na Predpredaj.sk .

Tvorivý tím:

autor: Mariana Luteránová, Ján Luterán

réžia: Ján Luterán

hudba: Martin Geišberg

výtvarná spolupráca: Diana Strauszová

pohybová spolupráca: Lacko Cmorej

obsadenie: Lujza Garajová Schrameková, Alena Pajtinková, Mišo Jánoš, Daniel Žulčák

Naštudovanie inscenácie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je aj hlavným partnerom inscenácie.

premiéra: 25.9.2021 o 20:00 hod, Rivers club, Bratislava premiéra: 11.10.2021 o 20:00 hod, Rivers cub, Bratislava

