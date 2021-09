V stredu 8. septembra si hudobný svet pripomenul 180. výročie narodenia Antonína Dvořáka. Vydavateľstvo Supraphon pri tejto príležitosti pripravilo v spolupráci s Patrickom Lambertom, dlhoročným hudobným producentom BBC Radio 3, mimoriadny trojalbum Všechny lásky Antonína Dvořáka (The Many Loves of Antonín Dvořák).