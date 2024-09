Filip Jančík sa nezdá! Načo mu bola posteľ v publiku?!

(Zdroj: Archív: Filip Jančík)

Pokiaľ je niečo, čoho má náš najznámejší huslista na rozdávanie, je to bezpochyby hudobné nadanie a doslova bezodná dávka kreativity. Filipove nápady, vďaka ktorým dokáže pretaviť i nočnú moru každého umelca na parádny nápad, sú toho jasným dôkazom. Tak schválne, ako by ste „zatočili“ so spiacim divákom na vlastnom koncerte vy?

„Počas jednej zo skladieb som si všimol, že v hľadisku spí jedna návštevníčka. Nedalo mi to a chcel som zistiť príčinu. Veď keď už niekto zaplatí za vstupenku a dlhé mesiace sa teší na koncert, chcete poznať dôvod, prečo na ňom spí,“ priznal. Obrátiť túto skúsenosť do originálnej idey by zrejme napadlo len málokomu, no Filip Jančík je schopnosťou fanúšikov neustále prekvapovať, ba niekedy až šokovať, preslávený, rovnako ako bezchybnými koncertmi, na ktorých mu pravidelne participujú najtalentovanejší hudobníci sveta. V tomto prípade ale išlo o jednoduchú rovnicu. Spánok = relax = posteľ. Pridajme k tomu šampanské, niečo pod zub, zážitok akoby z pohodlia domova a dostaneme koncept, aký tu ešte nebol. Pre Filipa celkom príznačné. Jednu majestátnu posteľ v hodnote 15 000,- eur si od spoločnosti Westieri rovno aj zaobstaral. A aby toho nebolo málo, umiestnil ju priamo na vyvýšené miesto priamo do publika, nech výhercovia ním vopred avizovanej súťaže, inšpirovanej priamo „spiacou pani“, zažijú komfort, ako kráľ s kráľovnou.

(Zdroj: Archív: Filip Jančík)

Čím prekvapí najbližšie?

...to je otázka, nad ktorou bohatá fanúšikovská základňa Filipa Jančíka nemusí premýšľať. Huslistove koncerty sú totiž preslávené a beznádejne vypredané dlhé týždne pred termínom ich konania aj z dôvodu, že disponujú zakaždým i čímsi navyše. A Filip to „navyše“ zvykne dávkovať postupne, vďaka čomu záujem ľudí vidieť ho hrať naživo rapídne stúpa. Dá sa predpokladať, že inak tomu nebude ani pri jeho ďalších hudobných plánoch, ktoré avizuje už v týchto dňoch. Po mega úspešnom českom turné na jar tohto roka a letných koncertoch ohlasuje i tie vianočné.

Vianočné turné na Slovensku no po prvý raz aj v Čechách

Tento rok však Jančík rozšíri svoj koncertný, vianočný potenciál, do viac než dvadsiatky miest na Slovensku, no po prvý raz zamieri v období najkrajších sviatkov roka aj k našim západným susedom. A čo môžu jeho priaznivci očakávať? Poteší ich bohatý repertoár, kde svoje miesto nájdu znelky československých filmov i rozprávok, ktoré diváci milujú celé desaťročia. Filip neostane nič dlžný svojej povesti a fanúšikom prinesie takisto svetovú filmovú hudbu. Počas jeho šou zaznejú skladby, akými sú Piráti z Karibiku, soundtrack z filmu Gladiátor, Forest Gump, Pán Prsteňov a seriálu Game of Thrones. Detských fanúšikov zas poteší pesničkami z Disney rozprávok.

(Zdroj: Archív: Filip Jančík)

Zavŕšením vianočného SK-CZ turné budú hneď dva výnimočné koncerty. Filip vystúpi v domove Českej filharmónie - v pražskom Rudolfinum, a po Novom roku sa vráti späť na Slovensko do Incheba Expo Arény. Vstupenky k unikátnym vianočným zážitkom v podaní Filipa Jančíka nájdete už teraz na Predpredaj.sk.

V prípade koncertov Filipa Jančíka s nákupom neotáľajte, patira medzi vždy veľmi rýchlo vypredané.