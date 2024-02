Milan Ondrík sa pôjde mlátiť: Keďže je celebrita, musí si zobrať TOTO!

Milan Ondrík sa pripravuje na boxerský zápas (Zdroj: Facebook/Milan Ondrík)

Milan Ondrík je v poslednom čase herec na roztrhanie. Na stole sa mu kopia ponuky jedna za druhou, dostatok času však potrebuje aj na svoju rodinu.

Milan Ondrík otcom troch detí, Adama, Alžbetky a Anežky, ktoré má s partnerkou, herečkou Zuzanou. Okrem toho je však jeho vášňou aj rezbárstvo, na ktoré má čoraz menej času: „Beriem to naozaj ako oddych, keď mám voľno, si tam sadnem, je tam pokoj a niečo si stružlikám, vyrezávam… dostáva ma to do nejakého zvláštneho pokoja“, priznáva Milan, za ktorým do dielne najčastejšie chodieva Anežka: „Veľa maľuje, veľa vyrába, je veľmi výtvarne nadaná“.

Milan však aktuálne najviac času venuje tréningom, keďže sa pripravuje na boxerský zápas, ktorý sa uskutoční v apríli: „Pripravujem sa veľmi zodpovedne a svedomite“. Chvíľu mu trvalo, kým sa definitívne rozhodol ísť do ringu a uvedomuje si aj riziká s tým spojené. Čoho sa najviac obáva?

