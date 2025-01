Diabol pred dverami: VIDEO Kamera na zvončeku zachytila DESIVÝ výjav! A keď uvidíte ten nápis...

(Zdroj: YouTube/CBSDFW)

Na videu muž zazvoní na zvonček, uprene sa pozrie do kamery a zmizne do tmavej noci. Majiteľka, ktorá v čase incidentu nebola doma, sledovala všetko cez aplikáciu Ring. „Bojím sa. Bojím sa vyjsť z domu, ale aj v dome sa necítim bezpečne,“ povedala pre CBS News. „S manželom sme boli na večeri, keď mi prišlo upozornenie z kamery. Osoba v tej strašidelnej maske sa blížila k našim dverám. Na smrť ma to vydesilo.“ Strašidelná maska údajne zobrazuje postavu Bafometa, ktorý je často spájaný s okultizmom a historicky s templárskymi rytiermi zo stredoveku.

Kartónový nápis odkazoval na pasáž z Biblie, kde je „satan“ uväznený anjelom a uvrhnutý do priepasti. Majiteľka priznala, že kontext proroctva ju ešte viac vydesil: „Je to o konci časov a súdnom dni. Z toho nápisu mám zimomriavky.“ Po zverejnení videa online sa zdvihla vlna obáv medzi divákmi, ktorí ženu kontaktovali, aby ju podporili alebo vyjadrili šok nad incidentom. „Želám si, aby to celé bol len zlý žart, pretože ma to naozaj zasiahlo,“ priznala žena.

Polícia v reakcii na incident zvýšila hliadky v oblasti, aby upokojila miestnych obyvateľov. Úrady zároveň vyzvali každého, kto má o mužovi ďalšie informácie, aby ich kontaktoval.