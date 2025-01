Ľudia si na maľbe z roku 1937 všimli ŠOKUJÚCI detail: Neuveríte, čo muž drží v ruke! Veď je to nemožné

(Zdroj: Reddit/AlternativeHistory)

Výtvarné dielo s názvom Pán Pynchon zachytáva osídľovanie Springfieldu, vytvoril ho taliansky umelec Umberto Romano a ústrednou postavou maľby je kolonista William Pynchon, ktorý založil toto mesto v štáte Massachusetts, píše portál Vice. Najväčšiu pozornosť na obraze však vzbudila postava Indiána. Vyzerá totiž tak, že drží v ruke smartfón. Tento nezvyčajný anachronizmus viedol ku špekuláciám o cestovaní v čase alebo o fascinujúcej náhode v umení. Fotografia obrazu sa objavila aj na Reddite, kde sa krátky čas získala množstvo komentárov.

Mnohí tvorili možné scenáre o domorodom Američanovi a spútanom mužovi. „Vyzerá to, ako keby prezerali históriu prehliadača zviazaného chlapa. Asi by sme ho mali oslobodiť. Zdá sa, že má záujem,“ napísal jeden. Druhý doplnil: „Určite to tak vyzerá. Vrátane výrazu tváre toho chlapa, ako keby práve zistil, že jeho posledný príspevok bol odoslaný do zabudnutia.“ Ďalší ľudia sa v žartovnom tóne snažili uhádnuť, aký druh iPhonu muž na obrázku používa. „Je to zlatý iPhone?“ spýtal sa jeden, zatiaľ čo niekto iný dodal: „Space Grey?“

Zariadenie na maľbe Pán Pynchon by mohlo byť zrkadlo, bežný obchodný predmet tej doby, alebo aj hlava sekery. Umberto Romano vytvoril aj ďalšie dielo, na ktorom je žena, ktorá vyzerá tak, ako keby používala iPad. Presvedčiť ľudí o možnosti cestovania dokázal už aj obraz zo 17. storočia, na ktorom si diváci na topánke chlapca všimli niečo, čo sa veľmi podobá na biele logo Nike.