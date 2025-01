Pracujete v týchto odvetviach? Správa Svetového ekonomického fóra vás nepoteší: Kvôli AI môžete prísť o miesto

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

USA - Umelá inteligencia (AI) je technológia, ktorá nie je novinkou, no jej obrovský rozvoj v posledných rokoch vyvoláva širokú diskusiu o jej vplyve na pracovný trh. Nová štúdia Svetového ekonomického fóra dokonca naznačuje, že do roku 2030 by mohla nahradiť niektoré pracovné miesta, čo vyvoláva obavy o budúcnosť dopytu po ľudskej práci.

Správa Future of Jobs Report 2025 (Správa o budúcnosti pracovných miest 2025) poukazuje na to, ako umelá inteligencia (AI) a automatizácia menia priemyselné odvetvia a pracovné trhy na celom svete. Jej autori predpokladajú, že to bude mať dosah až na 22 percent súčasných pracovných miest, a to tak na ich vytváranie, ako aj na ich zánik. „Očakáva sa, že to ovplyvní vytvorenie nových pracovných miest, ktoré budú zodpovedať 14 percentám dnešnej celkovej zamestnanosti čo predstavuje 170 miliónov pracovných miest,“ vysvetľuje Svetové ekonomické fórum (WEF). „Očakáva sa však, že tento rast bude kompenzovaný premiestnením ekvivalentných 8 percent (alebo 92 miliónov) súčasných pracovných miest, čo povedie k čistému rastu 7 percent celkovej zamestnanosti alebo 78 miliónov pracovných miest.“

Zobraziť galériu (2) (Zdroj: Getty Images)

Podľa správy AI najviac ohrozuje úradnícke a sekretárske pozície, pričom sa očakáva, že najväčší pokles zaznamenajú pozície ako pokladníčky, administratívne asistentky a sekretárky. Pracovné miesta, ktoré zvyčajne zahŕňajú manuálne úlohy, sú čoraz viac nahrádzané AI, robotickou automatizáciou procesov (RPA) a samoobslužnými technológiami. Podobne drastické zníženie počtu zamestnancov hrozí aj v prípade poštových úradníkov, bankových pokladníkov a pracovníkov pri zadávaní údajov. Dôvodom je skutočnosť, že tieto tradične ľudské úlohy preberajú digitálne systémy.

Správa však dáva nádej pracovníkom v prvej línii. Očakáva sa, že počet pracovných miest porastie v oblasti doručovania, stavebníctva, poľnohospodárstva a spracovania potravín, pretože tieto profesie vyžadujú ľudský dohľad a praktickú prácu, čo je pre AI náročné. Sektor starostlivosti, najmä povolania ako zdravotné sestry, poradcovia či učitelia, bude naďalej závislý na empatii, medziľudských zručnostiach a ľudskom úsudku, ktoré AI zatiaľ nedokáže nahradiť. Ľudia sa začínajú obracať na AI aj kvôli bezplatnej terapii. Lekári k tomu uviedli, že hoci takéto nástroje pôsobia ako rýchle riešenie, nič sa nevyrovná skutočnému človeku, ktorý naozaj rozumie ľudským potrebám.