Ministerstvo zdravotníctva pripravuje vyhlášku k prerozdeleniu financií: Sektor upozorňuje, že mešká

BRATISLAVA - Zástupcovia nemocníc aj ambulancií žiadajú o vydanie tzv. programovej vyhlášky týkajúcej sa plánu prerozdelenia financií pre zdravotníctvo na tento rok. Pripomínajú, že od nej závisia rokovania so zdravotnými poisťovňami o predĺžení zmlúv s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR argumentuje, že vyhlášku doteraz nebolo možné vydať pre situáciu s Lekárskym odborovým združením (LOZ). O príprave vyhlášky chce so sektorom rokovať vo februári. Vyplýva to z ich stanovísk.

"Tvorba tzv. programovej vyhlášky je závislá od rôznych okolností a dosahov, zatiaľ ju nebolo možné vydať z dôvodu, že nebolo jasné, ako dopadnú rokovania s LOZ. Zároveň jej vytvorenie závisí aj od zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zabezpečením ochrany pacienta a s nastolením sociálneho zmieru v zdravotníctve, ktorý bol schválený vo štvrtok (30. 1.) na rokovaní vlády SR," vysvetlilo ministerstvo.

Miloš Bubán: Na Slovensku je málo lekárov, všeobecných aj odborných

Ako uviedlo, vo februári má naplánované stretnutia so sektorom. Chce na nich predstaviť postupy pri tvorbe vyhlášky, vypočuť si názor sektora, zvážiť všetky možnosti rozpočtu verejného zdravotného poistenia na rok 2025 i zvážiť všetky riziká a dohodnúť sa na úsporných opatreniach, ktoré prichádzajú do úvahy a sú realizovateľné. "Následne potom bude možné vydať vyhlášku," dodal rezort.

Po vydaní vyhlášky volajú zástupcovia ambulancií i nemocníc. Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP) upozorňuje, že bez nej nie je možné otvoriť rokovania so zdravotnými poisťovňami o navýšení cenových podmienok úhrad pre poskytovateľov. "Následkom toho nevieme plánovať a dokonca ani nevieme, či v danom roku vôbec ambulancie finančne pokryjú rastúce náklady, a teda budú vedieť aj naďalej riadne zabezpečiť chod svojich ambulancií. Keďže vydanie vyhlášky mešká zásadným spôsobom každý rok, boli sme už v minulosti nútení posúvať platnosť zmlúv ku koncu prvého kvartálu, čo však spôsobuje problémy s finančným krytím každoročne rastúcich nákladov, pretože takto ambulancie fungujú v režime starých cien," vysvetlila výkonná riaditeľka zväzu Naďa Trenčanská Bedušová.

ZAP sa obáva

ZAP sa obáva, že ak nebude vyhláška vydaná v najbližších dňoch, nebude mať dostatok času na rokovania a vyhodnotenie ponúk od zdravotných poisťovní. "Čo pravdepodobne opäť pocíti aj pacient, pretože v prípade, že sa poskytovatelia so zdravotnými poisťovňami nedohodnú včas, platnosť zmlúv vyprší a nastane nezmluvný vzťah, v ktorom bude poskytovaná len neodkladná zdravotná starostlivosť," ozrejmila Trenčanská Bedušová. Aktuálne majú členovia ZAP zmluvy platné do konca apríla.

Ambulancie združené v Zdravite rovnako podotkli, že v súvislosti s predĺžením zmlúv so zdravotnými poisťovňami musia počkať na vydanie vyhlášky. Tá by podľa nich mala zohľadniť zvýšené nároky pre zvyšujúce sa DPH, platový nárok zdravotníckych pracovníkov, ako aj transakčnú daň, ak od nej ambulantný sektor nebude oslobodený. "Veríme, že rozdelenie financií nebude opäť v neprospech ambulantného sektora, s preferenciou ústavných zariadení," skonštatoval šéf Zdravity a Asociácie súkromných lekárov (ASL) SR Marián Šóth. Ozrejmil, že ambulancie v Zdravite mali platné zmluvy do konca minulého roka, s trojmesačným dohadovacím konaním. Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) žiada ministerstvo o urýchlené vydanie vyhlášky. "V súvislosti s meškajúcou programovou vyhláškou upozorňujeme na prehlbujúcu sa neistotu, keďže nemocnice v ANS majú platné zmluvy so zdravotnými poisťovňami len do konca marca," uviedol prezident asociácie Marián Petko.