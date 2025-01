Muž (90) veril, že čoskoro umrie na rakovinu: Priznal sa k vážnej nevere! O pár dní to TRPKO oľutoval

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Jedna zdravotná sestra v reakcii na príspevok na Reddite spomenula 90-ročného pacienta, ktorý sa domnieval, že každú chvíľu zomrie na rakovinu. „Bol pokojný a pripravený na odchod, ale chcel napraviť krivdy,“ povedala. Pred smrťou sa priznal manželke a deťom, že počas pracovných ciest si založil ďalšiu rodinu. Nečakal však, že sa zotaví a bude žiť ešte ďalšie dva roky. Jeho rodina ho po odhalení zavrhla. „Myslel si, že zomrie, a tak sa rozhodol minúť čo najviac z majetku, aby jeho deti nič nezdedili,“ dodala sestra.

Ďalší pacient ľutoval, že svojmu synovi nikdy nepovedal, že ho prijíma takého, aký je. „Na smrteľnej posteli povedal: ‚Ľutujem, že som to nikdy nepovedal svojmu chlapčekovi,‘" spomína iná zdravotná sestra. Až po jeho smrti sa ukázalo, že syn bol transrodový muž, čo pacienta zaskočilo. „Zomrel len niekoľko hodín po tom, čo sa to dozvedel, bez možnosti syna uistiť, že urobil správnu vec,“ doplnila sestra. Nie sú to len zdravotné sestry, ktoré počujú posledné slová umierajúcich. Jedna užívateľka spomenula svojho manžela, policajta: „Na miestach činu sa často stretáva s ľuďmi, ktorí pred smrťou priznávajú trestné činy alebo poskytujú dôležité informácie. Každé slovo musí zapísať – aj keď už nemá význam pre spravodlivosť.“

Napriek vážnosti situácie si niektorí udržiavajú humor až do poslednej chvíle. Jedna žena spomína na chvíľu s mamou, ktorá umierala na rakovinu. „Mama sa so smiechom obrátila ku mne a povedala: ‚Vďaka bohu, že aspoň nebudem musieť riešiť otcov neporiadok v garáži.‘ Smiali sme sa spolu, až kým nás to úplne neodrovnalo. Bol to vzácny moment uvoľnenia v ťažkých časoch,“ uviedla. Tieto príbehy ukazujú rôznorodé emócie – od ľútosti cez zmierenie až po smiech – ktoré sprevádzajú posledné chvíle života. Smrť môže byť ťažká, no často odhaľuje skutočnú podstatu človeka a vzťahov, ktoré si so sebou nesie.