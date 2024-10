Robotník (31) zdieľa šokujúce priznania kolegov: VIDEO Fekálie v omietke, ale aj oprava so „šťastným koncom“!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Pred dvoma mesiacmi vytvoril Kyle Romaior z Queenslandu anonymnú spovednicu, aby zistil, čo všetko sa môže stať pri stavbe budov. Jeho nápad mal úspech a remeselníci mu anonymne posielajú tie najbizarnejšie zážitky, ktoré zažili alebo videli pri svojej práci. Jeden z nich sa napríklad priznal, že keď ho klient odmietol pustiť na toaletu, pomstil sa mu dosť nechutným spôsobom a zapracoval svoje výkaly do materiálu, ktorým renovoval klientov byt. „Dvakrát som ich zabalil. Hodil som ich do steny s izoláciou a prekryl fóliou,“ spomína si. Iný sa priznal, že si s kamarátmi zvykli kresliť nelichotivé animácie istej klientky na nedokončené steny jej domu, ktorý stavali. Nikdy sa o tom nemala dozvedieť, pretože kresby by sa nakoniec zakryli. Lenže ich šéf to nevedel a prechádzal s klientkou po stavenisku, kde uvidela všetky kresby na vlastné oči. Za doposiaľ odvedenú prácu síce dostali, ale o zvyšok zákazky prišli.

Istý omietkar sa priznal, že keď pracoval na stavbe, kde na míle ďaleko nebola žiadna toaleta, vyprázdnil sa do vedra a potom zmiešal svoje výkaly s betónom a použil ich na dokončenie stien. „Pokračoval som v práci a teraz vždy, keď idem okolo toho domu, myslím na to, že majú v stenách zabudované doslova h*vno.“ V anonymnej spovednici nájdete aj množstvo príbehov o remeselníkoch, ktorí objavujú sexuálne hračky na nečakaných miestach alebo majú aféry s vydatými klientkami či sexi mamičkami. Jeden sa priznal, že keď prišiel do bytu jednej ženy, aby vyriešil nejaký problém, skončilo to sexom a až keď bolo po všetkom a on „balil svoje náradie“, všimol si na stene svadobnú fotografiu.

Ľudia sú z týchto príbehov zvyčajne šokovaní. „To je šialené,“ poznamenal jeden. „Divoké,“ napísal druhý. Autor myšlienky Romaior pre portál news.com.au povedal, že priznania, ktoré sa dostanú na sociálne siete, nie sú tie najšialenejšie a o niektoré z nich sa radšej nechce podeliť. „Tie najdivokejšie nemôžem zdieľať, pretože sú v rozpore so smernicami TikToku a Instagramu,“ vysvetlil. Vo veľkom množstve z nich totiž figuruje nevera. Stále je však presvedčený o tom, že online zverejňovanie zážitkov z branže je zábavné a otvára ďalšie možnosti. „V súkromnom prostredí sa remeselníci rozprávajú medzi sebou. Nikdy nebol problém s humorom na mieste a bežní ľudia nemali predtým možnosť dozvedieť sa o tom,“ povedal.

Zároveň dúfa, že táto platforma mu umožní zverejniť aj ďalšie príbehy a diskutovať o veciach, ako je duševné zdravie. Pripomenul, že muži, ktorí prispievajú do jeho platformy, často pociťujú tlak, aby pôsobili „tvrdo“. Hoci sa medzi sebou rozprávajú, stále existuje stigma hovoriť o problémoch duševného zdravia. „Nie je slabosť o tom hovoriť,“ zdôraznil. „Na stavbách sa rozprávajú zábavné príbehy, nie veci o duševnom zdraví, ale dúfajme, že sa to začne meniť.“ Kyle si svoju prácu elektrikára užíva, páči sa mu, že sa môže pohybovať a nie je celý deň zavretý v kancelárii. Niekedy ho síce štve, že sa ľudia stále sťažujú, že remeselníci sú drahí, ale podľa jeho slov nikto nevidí prácu, ktorú do toho dávajú.