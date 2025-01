Nevesta (20) si myslela, že jej svadba s cudzincom je len žart: O pár mesiacov prišlo TVRDÉ vytriezvenie!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

MELBOURNE - Mladá žena z austrálskeho Melbourne sa stala obeťou podvodu, keď ju muž vlákal do manželstva pod zámienkou neškodného žartu na sociálnych sieťach. Skutočným cieľom muža však bolo získať povolenie na trvalý pobyt. Austrálsky súd napokon manželstvo anuloval.

Dvadsaťročná žena sa v októbri 2023 zoznámila cez zoznamovaciu aplikáciu s tridsaťročným mužom. Ich vzťah nabral rýchly spád – po krátkom čase plánovali spoločný výlet do Sydney, kde muž nečakane požiadal svoju partnerku o ruku. O dva dni na to sa uskutočnila svadba, no žena si celý čas myslela, že ide len o predstieraný obrad pre obsah na Instagram. Muž ju totiž požiadal, aby prišla oblečená v bielom na „bielu párty“. Žena nič netušila, a keď ju zaskočilo nezvyčajné prostredie, partner ju uistil, že ide len o vtip na získanie sledujúcich, píše CNN.

(Zdroj: Getty Images)

O pár mesiacov neskôr, vo februári, žena zistila pravdu. Muž ju požiadal, aby ho uviedla ako rodinného príslušníka vo svojej žiadosti o trvalý pobyt, čo však nebolo možné bez manželstva. Až vtedy pochopila, že ich decembrová svadba bola skutočná. Na súde sa navyše ukázalo, že muž si všetky formality vybavil ešte mesiac pred zásnubami, pričom falšoval jej podpisy. Dievčina dôrazne poprela, že by dokumenty niekedy videla, nieto ešte podpísala.

Sudca Joshua Wilson po takmer ročnom procese rozhodol o anulovaní sobáša. Zdôraznil, že hoci sa občas uzatvárajú impulzívne manželstvá, tento prípad bol výnimočný pre mužovu prepracovanú manipuláciu. Podotkol, že plánovanie svadby mesiac pred zásnubami jasne dokazuje úmysel podvodu. Sudca tiež poznamenal, že veriaca žena by pravdepodobne preferovala cirkevný sobáš pred civilným, čo ešte viac poukazovalo na nezvyčajné okolnosti tohto prípadu.