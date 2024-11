Sofia (27) si nechala zväčšiť prsia: Extrémna reakcia, z tela jej vytekal zelený hnis! A čo nasledovalo...

(Zdroj: Instagram/sofia.lipsx)

Dvadsaťsedemročná Sofia Lips z Manchestru má údajne najväčšie pery v Spojenom kráľovstve. Táto časť jej tela však nie je jediná, ktorú podrobila radikálnym skrášľovacím zákrokom. Na titulky novín sa dostáva veľmi často kvôli svojej posadnutosti plastickými operáciami a na svoju premenu doteraz minula celkovo viac ako 500 000 libier (596 993,54 eur). Podstúpila už tretiu operáciu prsníkov, za ktorú zaplatila 10 000 libier (11 939,87 eur). Jedna z nich, ktorú absolvovala v Turecku, ju však takmer pripravila o život. Po príchode na kliniku všetko prebiehalo ako zvyčajne, a tak nemala dôvod na žiadne obavy.

Na druhý deň odletela domov a všimla si, že jej z operačnej rany začalo vytekať niečo zelené. „Samotná operácia prebehla v poriadku, ale hneď ako som prišla domov, začala sa nočná mora. Mala som neznesiteľný pocit pálenia, po ktorom sa vytvoril opuch,“ povedala pre portál Need To Know. Všade na obväzoch mala zelenú tekutinu, preto sa ponáhľala do nemocnice. „Nevedela som, čo sa deje a obávala som sa, že mi ide o život. Keď som prišla, oznámili mi správu, ktorej som sa bála: bola to sepsa. Hneď ma prijali, musela som zostať týždeň v nemocnici a dostala som liečbu, ktorá mi pomohla zbaviť sa infekcie,“ prezradila ďalej. Lekári dokonca zvažovali možnosť vybrať jej z ľavého prsníka implantát. „Odmietla som to, pretože som nechcela prísť o svoje prsia, za ktoré som zaplatila toľko peňazí. Našťastie som začala reagovať na antibiotiká, pomaly sa to zlepšilo a infekcia čoskoro zmizla.“

Po týždňoch strávených v nemocnici nedovolila, aby ju tento neúspech zastavil v dosiahnutí vzhľadu, o ktorom snívala. V januári 2023 odišla na inú kliniku v Turecku, kde dostala najväčší model silikónových implantátov, aký je dostupný na trhu a teraz je so svojimi prsiami naozaj spokojná. Dúfa, že zverejnením svojej skúsenosti pomôže zvýšiť povedomie o rizikách plastických operácií. Nedávna analýza na portáli ScienceDirect totiž uvádza, že 75 % zákrokov vykonaných v Turecku sa končí komplikáciami. Napriek strastiplnému zážitku to Sofiu neodradilo od toho, aby išla pod nôž znova. „O niekoľko týždňov plánujem podstúpiť liposukciu. Milujem, keď sa môžem zmeniť. Chcem byť sama sebou," povedala.

Na margo nešťastnej operácie dodala: „Bolo to desivé a jedna z najhorších vecí, akú som kedy zažila, ale prežila som to. Predtým som sa príliš hanbila podeliť sa o svoj príbeh, pretože som sa obávala, čo si ľudia pomyslia, najmä preto, lebo som odvtedy podstúpila ďalšie operácie, ale je veľmi dôležité o tom hovoriť. Vždy všetko sledujte, pozrite si recenzie od renomovaných ľudí a nikdy nechoďte na žiadnu operáciu preto, lebo je lacná.“