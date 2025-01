Prevratná štúdia: Vedci majú dôkazy o existencii Adama a Evy! ŠOKUJÚCE zistenie o našom pôvode

Ilustračné foto (Zdroj: Profimedia)

WASHINGTON - Vedci zverejnili nové dôkazy, ktoré naznačujú, že biblický príbeh o Adamovi a Eve by mohol mať reálny základ. Genetické štúdie totiž naznačujú, že všetci ľudia na Zemi vznikli vďaka jednému páru, čo by mohlo potvrdiť existenciu prvého muža a ženy, ako sú opísaní v Biblii.

Vedci našli dôkazy, ktoré naznačujú, že Adam a Eva, postavy z biblického príbehu, by skutočne mohli existovať. Podľa štúdií o genetike, konkrétne mitochondriálnej DNA a Y-chromozóme, všetci súčasní ľudia pochádzajú od rovnakého predka. Tieto objavy podporujú myšlienku, že Adam a Eva by mohli byť skutočnými historickými osobami. „Mitochondriálnu Evu“, genetický materiál, ktorý sa dedí po matke, vedci vystopovali až do obdobia pred 200 000 rokmi. Rovnako sa našli dôkazy aj o mužskom predkovi – Y-chromozóme Adama, ktorý podľa štúdií mohol žiť medzi 180 000 až 200 000 rokmi. Tieto zistenia naznačujú, že Adam a Eva by mohli byť skutočnými predkami súčasného ľudstva, aj keď ich presná rola v evolúcii je stále predmetom diskusií.

Scientists reveal all the evidence Adam and Eve really DID exist https://t.co/a3kIFDwaBz pic.twitter.com/E8LBdzl9K2 — Daily Mail US (@DailyMail) January 5, 2025

Doktor Joshua Swamidass, biológ z Washingtonskej univerzity, tvrdí, že dôkazy z mitochondriálnej DNA a Y-chromozómu môžu naznačovať, že všetci ľudia na Zemi majú spoločných predkov. V článku uverejnenom v Perspectives on Science and Christian Faith podľa denníka Daily Mail napísal: „Mnohí jednotlivci sú predkami všetkých žijúcich ľudí. To isté by mohlo platiť aj pre Adama a Evu, ktorých biblické mená sa môžu zhodovať s našimi pôvodnými predkami."

Napriek týmto teóriám, ktoré kombinujú vedecké zistenia s biblickým príbehom, evolučná teória nezavádza myšlienku, že Adam a Eva boli jedinými rodičmi ľudstva. Pre „zladenie“ biblického príbehu so súčasnou vedou by bolo potrebné zmeniť niektoré aspekty pôvodného príbehu, ako napríklad ideu, že ich stvoril Boh. Významný zlom prichádza aj pri úvahách o mieste Edenu, keď niektorí vedci tvrdia, že by mohol byť historickým miestom v oblasti Mezopotámie, dnes rozdelenom medzi východnú Sýriu, severozápadné Turecko a Iraku.