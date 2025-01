Anna (58) už tri desaťročia konzumuje iba JEDNU vec: Nikdy som sa necítila lepšie! Toto nie je pre každého

(Zdroj: Instagram/fruitisbeaut)

Anne Osbourneová pochádza z Leicesteru v Spojenom kráľovstve, ale od roku 2003 žije v Austrálii. Hovorí o sebe, že je raw frutariánka, čiže konzumuje len surové ovocie. O tento spôsob stravovania sa začala zaujímať v roku 1990. „Môj záujem o túto stravu sa začal po tom, ako som sa v Spojenom kráľovstve zúčastnila na prednáške,“ povedala pre portál news.com.au. „Miestny frutarián David Shelley hovoril o tomto stravovaní a keď som videla jeho energiu, kondíciu a vitalitu, chcela som to vyskúšať aj ja. Videla som, že to, čo robí, mu naozaj prospieva. V tom čase som čakala svojho najstaršieho syna, takže som postupne prešla zo štandardnej stravy na vegánsku a nakoniec na ovocnú. Počas nasledujúceho roka som jedla viac ovocia a menej varených vegánskych jedál, až som sa dostala na stopercentnú surovú ovocnú stravu. Teraz je to už 33 rokov a už by som sa nevracala späť.“ Anne teraz žije v malom mestečku Millstream v regióne Atherton Tablelands na severe Queenslandu.

Priznáva, že v detstve sa stravovala štandardne britsky a jej matka dokonca vyrastala v mäsiarstve. „Mäso bolo veľkou súčasťou nášho detstva,“ povedala. „Moja mama bola veľmi dobrá kuchárka a varila nám všetky jedlá. Otec pestoval čerstvé ovocie a zeleninu vo svojej záhrade. Stravovali sme sa dosť zdravo a konzumovali sme len veľmi málo spracovaných potravín. Ale v deň, keď som ako 19-ročná odišla z domu, som sa stala vegetariánkou. O rok neskôr som sa vzdala všetkých živočíšnych produktov a prijala som vegánstvo. Hneď som si všimla zdravotné benefity. Pamätám si, že som sa zadýchavala a zvieralo ma v hrudi už len pri chôdzi do kopca. Keď som sa stala vegánkou, už som niky nič podobné nepocítila.“

Pri špeciálnych príležitostiach si dopraje

Typický stravovací deň Anne pozostáva zo širokej škály čerstvého ovocia, ktoré je dopestované v oblasti, kde žije. Konzumuje len jeden druh ovocia. Podľa jej slov je to lepšie pre tráviaci systém. „Po návrate z ranného behu si zvyčajne dám dva veľké poháre čerstvo vylisovaného pomarančového džúsu. Používam ručný taliansky odšťavovač z roku 1966. Ponecháva väčšinu vlákniny a zároveň vytvára veľmi jemnú šťavu. Neskôr zjem toľko sezónneho ovocia, koľko chcem. Práve teraz si pochutnávam na miestnych čučoriedkach, papájach, skalných a vodných melónoch," prezradila. Na obed si zvyčajne dá dve alebo tri avokáda, čím podľa jej slov prijme správne množstvo makro a mikroživín. Večer zje ďalší veľký tanier ovocia, na ktoré má práve chuť. Pri špeciálnych príležitostiach, ako Vianoce či narodeniny, si však dopraje aj niečo lahodnejšie. „Na tieto špeciálne príležitosti si pripravím raw frutariánsky koláč z bio sušeného ovocia a orechov, rohovníku, kokosu a pomarančovej šťavy,“ povedala.

Odborníci dvíhajú varovný prst

Fruitariánska strava čelí kritike pre vysoký obsah cukru a nedostatok živín. Clevelandská klinika varuje pred rizikom pre ľudí s cukrovkou, poruchami pankreasu a obličiek. Poukazuje na obavy z nedostatku vitamínov B12, D, vápnika, jódu a omega-3 mastných kyselín, čo môže spôsobiť anémiu či problémy s imunitou. Anne však tvrdí, že odkedy sa takto stravuje, jej zdravie je lepšie než kedykoľvek predtým. Vďačí za to konzumácii kvalitných produktov z pôdy bohatej na živiny. „Typ pôdy, v ktorej sa ovocie pestuje, priamo ovplyvňuje jeho zdravotné účinky a je veľmi dôležitý pre minerálne látky v plodoch. Nedostatočná a chemikáliami zaťažená pôda môže spôsobiť, že plody sú neplnohodnotné a tým pádom vedú k nedostatkom v našom tele," uviedla.

Na margo svojho zdravotného stavu uvádza, že nemá žiadne obavy. Týždenne nabehá približne 50 kilometrov a pravidelne chodí pešo 13 kilometrov do mesta. Okrem toho vykonáva veľa fyzickej práce v záhrade. „Pri poslednom vyšetrení krvi bolo všetko v norme a lekár povedal, že mám najlepšie hodnoty cholesterolu, aké kedy videl, pokiaľ ide o pomer HDL a LDL. Mám veľa energie, všetky zranenia a rany sa mi hoja veľmi rýchlo a menopauzou som prešla bez negatívnych príznakov. Moje vlasy a nechty mi rastú rýchlo a môj imunitný systém je veľmi odolný. Pri krvných testoch som nikdy nemala anémiu,“ dodala.

Nie je to pre každého

Anne tvrdí, že tento spôsob stravovania jej zmenil život, no uznáva, že nie každému vyhovuje. Domnieva sa však, že všetci by mali jesť viac ovocia. „Nemusíte byť frutariánom,“ doplnila. „Keď sa do každodennej stravy školákov pridalo len jedno ovocie denne, bez ďalších zmien v strave, tak došlo k výraznému zlepšeniu ich akademických výsledkov a aj správania. Skutočne verím, že jeho konzumácia môže naozaj zlepšiť váš život viac, ako by ste si dokázali predstaviť. Toto stravovanie však nie je pre každého. Musíte byť pripravený fyzicky, emocionálne aj mentálne. Musíte investovať do naozaj kvalitného ovocia, a to z miestneho supermarketu pravdepodobne nebude stačiť. A musíte tejto strave veriť, ale nie slepo a bezhranične. Urobte si test a prečítajte si, či je fruitariánsky spôsob života pre vás,“ upozornila. Predtým, ako začnete, poraďte sa aj so svojim lekárom.