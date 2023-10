Expertka na vzťahy prezradila, ako zistiť, že ste našli toho pravého: Použite túto matematickú ROVNICU

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

NEW YORK - Randenie môže byť vyčerpávajúce. Nikdy si nemôžete byť úplne istý, že osoba, s ktorou ste sa práve stretli, je tá pravá. Našťastie, odborníčka v oblasti vzťahov sa podelila o matematickú teóriu, ktorá odhalí, či ste našli to pravé orechové.

Expertka na správnie a randenie Logan Uryová zdieľala matematickú rovnicu, ktorá odhaľuje, či ste našli toho pravého či pravú. "Keď s niekým chodíte, ako viete, že ste našli tú správnu osobu?" spýtala sa nedávno na Instagrame. Keď prechádzate zoznamovacími aplikáciami a sociálnymi médiami, množina potenciálnych zhôd sa môže zdať nekonečná, a preto je ťažšie sa zaviazať jednému človeku.

"Možno sa nebudete chcieť zaviazať príliš skoro, pretože neviete, kto je tam vonku. Ale ak budete čakať príliš dlho a snažiť sa robiť výskum, skupina potenciálnych partnerov sa zmenší," upozornila Uryová. Nezadaným odkázala, aby o zoznamovaní uvažovali ako o zamestnaní zamestnanca.

Behaviorálna koučka zároveň zdôraznila matematickú teóriu nazývanú "sekretársky problém". "Predstavte si, že si najímate sekretárku. Máte sto kandidátov. Musíte hodnotiť každého jedného. Po každom človeku musíte povedať áno alebo nie. Nemôžete sa vrátiť k predchádzajúcemu kandidátovi. V akom momente niekoho najmete? Ak to urobíte príliš skoro, nedozviete sa, čo je tam vonku. Ak niekoho zamestnáte príliš neskoro, možno už nikto z tých skvelých ľudí nie je k dispozícii."

Sekretársky problém sa hodí k "pravidlu 37 percent": Pohovor a odmietnutie prvých 37 kandidátov. Začnite s kandidátom číslo 38, zamestnajte osobu, ktorá je lepšia ako doteraz najlepší kandidát. "To je teraz vaša referenčná osoba. Keď nabudúce nájdete niekoho, kto sa vám páči viac, mali by ste si ho najať. Ak ste už chodili s mnohými ľuďmi, zamyslite sa nad tým, kto je vaším benchmarkom. Keď nabudúce nájdete niekoho, kto sa vám páči viac, oddajte sa mu a nestarajte sa o to, kto ďalší je tam vonku," vysvetlila odborníčka.