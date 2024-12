Žena (22) na vianočnej dekorácii a darčekoch ušetrí až 19-tisíc: Do obchodov nechodí! Všetko nájde v...

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Dvadsaťdvaročná žena z Tampy sa už dva roky pravidelne vracia do miestnych kontajnerov počas decembra a januára, kde nachádza vyhodené vianočné dekorácie, darčeky a ďalšie predmety, ktoré by inak skončili na skládke. Tento neortodoxný spôsob nakupovania jej priniesol úspory vo výške približne 20 000 dolárov (19 062,70 eur). Medzi nájdenými pokladmi sú napríklad vianočné vence zo známych obchodov, ako Michaels, alebo hračky z reťazca TJ Maxx. Týmto spôsobom Melanie nielenže šetrí peniaze, ale tiež prispieva k znižovaniu odpadu, ktorý by sa inak dostal na skládky. „Rada zachraňujem všetky vyhodené veci, aby som to mohla dať do svojho domu a vyzdobiť na ďalší rok,“ uviedla, informuje denník New York Post.

Diazová pravidelne navštevuje smetiaky za obľúbenými obchodmi ako TJ Maxx, Burlington, Michaels, Jo-Ann Stores, Pop Shelf a Home Goods, kde nachádza doslova vianočný poklad. Našla napríklad desať vencov v hodnote približne 400 dolárov (381,25 eur), 500-dolárové (476-eurové) vianočné stromčeky a vytvorila si vlastnú kolekciu vianočných dekorácií. Okrem toho zachránila skladačky a hračky pre psov, každú v hodnote približne 200 dolárov (190,63 eur) a množstvo ďalších vianočných predmetov, vrátane ozdôb na darčeky. Tvrdí, že najlepšie obdobie má na začiatku roka, kedy obchody začínajú vyprázdňovať vianočný tovar.

Melanie uviedla, že v odpadkových košoch sa toho dá nájsť skutočne veľa. Niekedy dokonca musí poprosiť rodinu, aby jej s nálezmi pomohla. Spoločne naložia nájdené poklady do áut a usporiadajú napríklad garážový predaj. Väčšinu vecí si však nechajú. Okrem vianočných stromčekov a dekorácií Melanie objavila aj vianočné tričká, ozdoby na stôl a kuchynské potreby.