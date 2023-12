Siedmaci prezradili, čo by kúpili tridsiatnikom na Vianoce: Z ich nápadov pôjdete do kolien

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Shane Frakes je pedagóg z Kalifornie, ktorý zdieľa komediálne príbehy zo svojej triedy na TikToku. Najnovšie zverejnil video, v ktorom ukázal, čo si jeho žiaci myslia, že chcú tridsiatnici na Vianoce. "Spýtal som sa svojich žiakov: ‚Čo kúpite niekomu, kto má tridsať rokov, na Vianoce?‘" Potom ukázal sériu lístkov, na ktorých boli jednotlivé tipy.

Na prvom boli uvedené odmerky, medzi ďalšie návrhy patrili dekorácie s nápisom "Požehnaj tento dom", tvrdé cukríky či Bingo karty. Podľa siedmakov by tridsiatnici mali dostať aj darčekovú poukážku do amerického reťazca pekární a kaviarní Panera, pretože milujú polievku a sviečky. Ďalší by starších dospelých obdarovali hrnčekom s nápisom: "Nehovor so mnou, kým si nevypijem kávu."

Je zrejmé, že školáci považujú tridsaťročných ľudí za veľmi starých, pretože im tiež odporúčali kúpiť vyhrievanú prikrývku na boľavé svaly. Ďalší žiak uviedol, že tridsiatnici potrebujú víno a bedrové implantáty. Iní sa pridali s krémom proti vráskam či vysávačom. Jeden chlapec to posunul na ďalšiu úroveň tým, že navrhol, že tridsiatnici by mali dostať právnika pre rozvodového advokáta.

(Zdroj: Getty Images)

Mileniáli zaplavili sekciu komentárov a vyjadrili zdesenie z toho, čo si o nich myslí mladšia generácia. "Brutálne. Bojím sa toho, čo odporučia ľuďom nad 50 rokov. Hrob?" uviedol jeden užívateľ. Iní ľudia však tvrdili, že žiaci neboli ďaleko od pravdy. "Mýlia sa? Pretože ja naozaj milujem polievky a sviečky. Mám 36 rokov," priznala komentujúca. "Vyhrievaná deka je výhra, pretože ma bolia svaly," pridal sa niekto ďalší.