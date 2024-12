Ľudstvo v ohrození: Vedci sa snažia zastaviť kontroverzný experiment! Budeme čeliť smrteľnej katastrofe?

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Skupina popredných vedcov vrátane nositeľov Nobelových cien spustila poplach ohľadom výskumu takzvaného „zrkadlového života“ – baktérií vytvorených zo zrkadlových molekúl. Tieto molekuly, ktoré sú reverznými obrazmi prirodzene sa vyskytujúcich látok, by mohli priniesť prelomové riešenia pri liečbe chronických chorôb. Odborníci však upozorňujú, že riziko spojené s ich vytvorením je priveľké. „Tento výskum predstavuje bezprecedentnú hrozbu pre ľudstvo,“ uviedol evolučný biológ Vaughn Cooper, informuje denník The Guardian.

(Zdroj: Getty Images)

Hlavný problém spočíva v tom, že zrkadlové baktérie by mohli uniknúť do prírody a obísť obranné mechanizmy existujúcich živých organizmov. Bez účinných antibiotík by tieto mikroorganizmy mohli spôsobiť smrteľné infekcie nielen u ľudí, ale aj u zvierat a rastlín. Napriek tomu, že úplné vytvorenie zrkadlových baktérií by trvalo minimálne desaťročie, už teraz vedci varujú pred možnými katastrofálnymi následkami.

V článku publikovanom vo vedeckom časopise Science vyzývajú odborníci na celosvetovú diskusiu o výskume zrkadlových molekúl a žiadajú pozastavenie všetkých experimentov, kým nebude zaručená ich bezpečnosť. „Hoci sme nadšení z doterajších výsledkov, musíme byť zodpovední. Potenciálne riziko ďaleko prevyšuje akékoľvek výhody,“ píšu autori článku. Zatiaľ nie je jasné, či a kedy budú tieto vedecké experimenty opäť povolené.