Smutný osud herečky, ktorá stvárnila ženu s holubmi v Sám doma 2: Takto trávi Vianoce! Bude vám do plaču

Brenda Frickerová si svojou postavou ženy s holubmi získala srdcia divákov v obľúbenom filme Sám doma 2. Osud tejto postavy sa však smutne prelína s jej vlastným životom. „Klamala by som, keby som povedala, že budem mať pekné a veselé Vianoce,“ priznala herečka v jednom z rozhovorov pre portál Irish Independent. „Som stará a žijem sama. Vypínam telefón, zaťahujem žalúzie a trávim čas so svojím psom,“ uviedla ďalej. Hoci bola kedysi ocenená Oscarom za vedľajšiu úlohu vo filme Moja ľavá noha, priznala, že si toto ocenenie necení. „Hodila som ho na dno bazéna,“ povedala s iróniou, poukazujúc na to, že pre ňu boli dôležitejšie osobné vzťahy než profesionálne úspechy.

Herečka vo svojich spomienkach odhalila náročný vzťah s matkou, ktorá ju fyzicky týrala, a svoje boje s depresiou, ktoré ju viedli až k sebapoškodzovaniu. Jej manželstvo s Barrym Daviesom bolo plné vášne, ale aj problémov. „Šialene sme sa milovali, ale alkoholizmus náš vzťah zničil,“ priznala Brenda. Po rozvode sa ich životy stále prelínali, no Barryho tragická smrť po páde zo schodov ju hlboko zasiahla. „Neviem, kde je pochovaný, a ani to nechcem vedieť. Srdce mám stále zlomené,“ povedala v rozhovore.

Napriek tomu, že jej bývalý manžel zohral kľúčovú úlohu v jej kariére – práve on ju presvedčil, aby prijala úlohu vo filme Moja ľavá noha, ktorá jej priniesla Oscara – rozhodla sa žiť jednoduchý a nenápadný život. „Scenár som nechcela čítať, ale Barry trval na tom, že mi zmení život,“ spomína Brenda. Po roku 2013 sa stiahla z verejnosti, no v roku 2021 sa ešte objavila v adaptácii drámy Holding podľa románu Grahama Nortona. Jej príbeh je dôkazom, že za úspechom a slávou sa často skrývajú boje, ktoré diváci nikdy nevidia.